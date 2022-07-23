Об этом, в частности, написал советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань. Следует заметить, что информация о проведении "референдума" не является чем-то новым, поскольку уже даже в разведке подтверждали, что подготовка ведется. Однако коллаборанты ранее не заявляли об этом настолько открыто.

Обратите внимание Подготовка к освобождению Юга продолжается еще с 24 февраля, – Гуменюк

Детальнее о планах оккупантов по "референдуму"

В настоящее время начали собирать 7 членов "комиссии" в Херсонской области. Эти люди должны якобы контролировать "избирательный процесс", где людей хотят заставить голосовать под дулами автоматов.

Начинают прием кандидатур. Посмотрим, кто себе сразу подпишет смертный приговор. Но какой смысл, какие референдумы? ВСУ уже близко,

– написал Хлань.

Относительно таких же планов по Запорожской области, то о них стало известно из публикаций российских СМИ. Представитель "администрации" оккупантов Владимир Рогов заявил в этот день, что подписал указ о создании "избирательной комиссии".

Обратите внимание! Скорее всего, псевдореферендумы планируют провести 11 сентября. Это день, когда на территории россии будут проходить выборы, в частности глав субъектов федераций.

Дали советы украинцам на оккупированных территориях

17 июля по этой теме говорила председатель гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская. Она призвала всех жителей этих областей помнить, что активная поддержка таких действий может повлечь за собой уголовную ответственность. Однако это не единственная угроза.

Все граждане, которые планируют принимать участие в организации (псевдореферендума – 24 канал), должны осознавать – они преступники. Партизаны работают там и сейчас, поэтому их жизни и здоровью может угрожать что-то большее, чем наказание через украинский суд в перспективе,

– акцентировала эксперт.

Важно – как сопротивляться, если вы на оккупированной территории: смотрите видео