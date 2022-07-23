Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий, депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

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Він зазначив, що окупанти в паніці почали думати як відремонтувати Антонівський міст, а також шукали проєктну документацію на нього й хто б міг зараз спроєктувати його ремонт.

Проте в них нічого не вдається. Вони навіть прибігають до того, що шукають фахівців у Криму, але все марно,

– повідомив Сергій Хлань.

За його словами, саме тому російські військові перекинули постачання озброєння і живої сили через Каховську ГЕС до Херсона. Це якраз дорога, де є три мости – Шилова Балка, Тягинський та Дар'ївський мости. По останньому сьогодні, 23 липня, було влучення.

"Абсолютно "хірургічно", як і по Антонівському, було прошиття снарядами, щоб неможливо було проходити важкій техніці", – додав Хлань.



Зруйновані мости / Скриншот

Депутат Херсонської облради зазначив, що сьогодні з’явилися кадри, на яких росіяни таки перекидали озброєння, але невеликим транспортом через Дар’ївський міст.

Я думаю, що наші ЗСУ допрацюють таким чином, щоб все ж таки перекрити й це постачання,

– акцентував Сергій Хлань.

"Зараз місто Херсон відрізано від постачання важкого озброєння, важкої бронетехніки й це дає переваги нашим Збройним Силам в контрнаступальних діях, які відбуваються абсолютно по всій лінії фронту", – повідомив депутат Херсонської облради.

За його словами, з лівобережжя окупанти не мають можливості перекрити ані важку техніку, ані артилерію. Тим часом наші тактичні переваги продовжуються.

"Люди (на тимчасово окупованій території – 24 канал) кажуть, що "ми чуємо наші Збройні Сили, ми бачимо як горять окупанти, ми бачимо як вони панікують". Почалися тактичні переваги, які наближують нашу перемогу зі звільнення рідної землі", – підсумував Хлань.

Дивіться відео: ЗСУ вдарили по Дар'ївському мосту під Херсоном

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