Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами це може трапитися уже найближчим часом.

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На "жест" може вплинути Антонівський міст

Михайло Подоляк зазначив, що знищення Антонівського мосту змусить окупантів знову оголосити про "жест доброї волі" й втекти з Херсона.

Як тільки він (Антонівський міст – 24 канал) перестане функціонувати, росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон,

– наголосив Подоляк.

Довідка. Після серії потужних ударів по острову Зміїний, російські окупанти були змушені втікати. Однак визнати свою поразку в росії не могли, тому тамтешнє міноборони цинічно заявило, що вихід окупантів з острова – " жест доброї волі" росіян.

Чому Антонівський міст важлива ціль

Збройні Сили України 19 липня завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Якщо міст підірвати, то окупантам не буде як відступати, коли ЗСУ витискатимуть їх з Херсонщини.

У Міністерстві оборони Великої Британії називають цей міст головною вразливістю росіян, адже це один із двох шляхів для перевезення техніки чи відступу.

Після обстрілів Антонівського мосту Михайло Подоляк порадив окупантам забиратися з Херсона, бо їх чекатимуть лише постійні обстріли.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський заявив, що росіяни надумали звести нову переправу через Дніпро, однак ймовірність успіху цього плану надзвичайно низька.

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