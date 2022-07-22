Про це заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами це може трапитися уже найближчим часом.

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На "жест" може вплинути Антонівський міст

Михайло Подоляк зазначив, що знищення Антонівського мосту змусить окупантів знову оголосити про "жест доброї волі" й втекти з Херсона.

Як тільки він (Антонівський міст – 24 канал) перестане функціонувати, росія зрозуміє, що треба продемонструвати "жест доброї волі" і покинути Херсон,
– наголосив Подоляк.

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