Про це 24 каналу сказав військовий експерт Петро Черник. Але він зазначив, що треба пам’ятати про те, що лінія фронту є дуже великою, сягає більше тисячі кілометрів.

До теми росія втратила у війні в Україні тисячі лейтенантів і капітанів, – представник Пентагону

Експерт пояснив, що для того, щоб зробити повноцінні контрнаступальні дії, треба створити трикратну перевагу в озброєні та живій силі.

За його словами, наразі на лінії фронту з боку противника є не менше 200 чи більше сил, тому нам потрібно втричі більше людей.

Але я вважаю, що є передумови для успіху ЗСУ і розвитку контрнаступальних дій у першу чергу по південному напрямку, і те, що називається визволення правого берега Дніпра на Херсонщині,

– заявив Черник.

Він додав, що "головну артерію", яка називається Антонівський міст, окупантам пошкодили.

"Противник не може пересувати по ньому велику важку техніку, наприклад танки та БТРи. Бо вона важить від 13 до 40 тонн і рухатися по цьому мосту не може", – зазначив він.

Цікаво! У Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що Антонівський міст – ключова вразливість для російських сил. Причина в тому, що це один із лише двох пунктів перетину доріг через Дніпро, через які росія може постачати або виводити свої війська з території, яку вона окупувала на захід від річки.

На думку військового експерта, саме в цих напрямках ми можемо найближчими тижнями чекати хороших новин.

Петро Черник про контрнаступ ЗСУ на Півдні: відео



До слова, речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк раніше підтвердила, що в ЗСУ є успіхи в просуванні на Херсонському напрямку. Водночас не все відбувається так швидко, як би хотілося.

Вона пояснила, що спершу ЗСУ мають закріпитися на певній території, а вже потім оголосити про свої перемоги. Також Гуменюк розповіла про ситуацію, коли ЗСУ зачищали від ворога село Потьомкіне, яке звільнили два тижні тому.