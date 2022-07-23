Таку думку висловив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що за сьогоднішньої ситуації на фронті жодних підстав для відновлення переговорів немає.

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Умова для переговорів з росією

Подоляк припустив, що Україна знову погодиться сісти за стіл переговорів з країною-агресором, коли буде до цього готова. Однак для цього є одна важлива умова.

Це потужні тактичні перемоги української армії на Південному та Східному напрямках. Це звільнення Херсона, Мелітополя, Бердянська, вихід до акваторії Азовського моря. Це повернення Маріуполя, що буде дуже символічно,

– сказав Подоляк.

Він додав, що мова не просто про тактичне відсування росіян.

"Це має бути знищення максимальної кількості живої сили і техніки російської армії", – наголосив радник глави Офісу Президента.

Як Україна хоче вплинути на росіян

За словами Подоляка, поразки окупантів у війні з Україною мають змусити замислитися російське суспільство.

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"Це потрібно для того, щоб всередині росії люди почали питати: "А за що саме ми платимо своїми людьми? Ви ж сказали, що це якась маленька "військова операція", яка триватиме щонайбільше 5 – 7 днів", – сказав він.

"Сенс життя росіян"

Подоляк зазначив, що для ефективної боротьби із ворогом Україні зараз потрібна далекобійна артилерія.

"Це не просто якісь забаганки України. Ми не накопичували стільки зброї, скільки накопичувала росія", – наголосив він.

Радник очільника Офісу Президента додав, що важливо усвідомити, що у росіян немає іншого сенсу життя, окрім як "прийти в чийсь дім і його зруйнувати".

Це треба зафіксувати і йти далі. А йти далі – це завдати росії військової поразки. Після цього сядемо за стіл переговорів,

– сказав Подоляк.

Переговори між Україною та росією: останні новини

В Офісі Президента наголосили, що Україна готова до конструктивного діалогу та може вибудовувати свої переговорні позиції. Натомість росія далі продовжує просувати наративи про "український нацизм", якого не існує.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив думку про те, що зараз не можна говорити про конкретні дати відновлення переговорів, адже для цього спершу потрібно змінити ситуацію на фронті. За його словами, за стіл переговорів росія має сісти після поразки на полі битви. Інакше це буде знову мова ультиматумів.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок вважає, що переговори з кремлем щодо миру в Україні неможливі.

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