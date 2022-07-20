Люди (навіть експерти) не завжди розуміють, навіщо і про що ворог планує "референдуми", що і як він може анексувати. Чим ближче до 11 вересня ("Єдиний день голосування" у Росії) тим більше буде плутанини.

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Основні моменти

У той самий час, всі дії кремля у плані можуть проходити лише за схемою, чітко зазначеною у законодавстві рф. Звичайно, його, за велінням царя, держдума може швидко змінити, але поки що виходимо з того, що є на даний момент.

Перше, що слід зазначити, – анексія української території вже визначена путін як реальна головна мета його "спецоперації". Яка, втім, лише проміжна на шляху до повного знищення росією української державності.

– анексія української території вже визначена путін як реальна головна мета його "спецоперації". Яка, втім, лише проміжна на шляху до повного знищення росією української державності. Але, на сьогодні, коли "друга армія світу" вже 5 місяців не може повністю "звільнити" навіть одну Луганську область, для москви краще, щоб подальше знищення йшло вже не у вигляді прямої агресії, а поступово, внаслідок повернення до гібридної форми війни. Це, до речі, – друга даність із системи координат дій Кремля, що виявилася останнім часом, зокрема, сигналами, що почастішали, до переговорів.

із системи координат дій Кремля, що виявилася останнім часом, зокрема, сигналами, що почастішали, до переговорів. І третє – структура цієї анексії остаточно не визначена, оскільки залежить від успіхів російських військових. Поки навіть у кремлі точно не знають, що і як вони анексуватимуть. Практично планом мінімум є Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, тобто той самий наземний коридор у Крим.

Але формально росія не може анексувати частини території іншої держави без "добровільного" прохання цієї держави. Така позиція зазначена у федеральному конституційному законі росії "Про порядок прийняття у російську федерацію та створення в її складі нового суб'єкта російської федерації".

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На що може піти путін

Зрозуміло, що добровільного прохання України приєднати частину її території до росії не буде ніколи.

Тому, щоб анексувати якусь територію (до речі, поняття "анексія" в російському законодавстві відсутня) росії спочатку повинна окупувати її, потім створити на окупованій території "державу" або "держави", визнати їх, і тільки потім на цих територіях повинні пройти "референдуми" про приєднання до росії.

Вже після цього, "держави" звертаються до москви з проханням про приєднання, і тільки тоді держдума розглядає питання про включення їх до росії. Тому так багато незрозумілостей з "референдумами" та можливими потенційними суб'єктами анексії.

По Херсонській та Запорізькій областях – особливо з огляду на відсутність там "держав" та контролю над їхніми територіями в адміністративних межах. В принципі вони можуть оголосити свої "ХЗ.НР" у межах тих територій, які на сьогодні окуповані де-факто і не зациклюватися на контролі всієї Херсонської та Запорізької областей.

У кремлі визначили основну мету війни проти України / Фото Getty Images

Але все одно їм ще доведеться провести там референдуми про створення цих "держав" (або, можливо, однієї "держави"), потім росія має визнати ці утворення, а вже потім прохання про приєднання. При цьому, окремого референдуму "про приєднання" може і не бути, вони можуть у першому, – "про незалежність", – відразу закласти питання про "наступне приєднання до росії".

Але в будь-якому разі, в умовах контрнаступальних дій ЗСУ, коли немає стабільного "кордону", нічого цього зробити неможливо.

З Донецьком та Луганськом теж не просто. Річ у тім, що псевдореспубліки вже визнані росією як "незалежні держави", позначили в "конституціях", свої території в адміністративних межах Донецької та Луганської областей України. І путін вже визнав їх у межах цих кордонів. На "референдумах", які вони провели у 2014 році, питання про приєднання до росії не стояло.

Отже, зараз мають відбутися референдуми про приєднання до рф саме в межах адміністративних кордонів двох областей. А для цього їх знову потрібно повністю і стабільно контролювати, – чого не дозволяють росіянам ЗСУ…

Отже, всі ці розмови про референдуми та терміни їх проведення… – на сьогодні це скоріше пропаганда та маніпуляція, ніж реальні, затверджені плани. Мета позначена, але її реалізація все ще писана вилами по воді. А дата 11 вересня виглядає на тлі всього сказаного не реальною.

До речі, можливості виходу суб'єктів росії зі складу федерації її конституція не передбачає! Тобто мирним шляхом відокремлення колись анексованих територій від росії відбутися не може. Тому будь-яка анексія – це початок потенційної війни рф у майбутньому. І саме тому вона приречена!

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