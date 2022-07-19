Убогий і беззмістовний, як і вся московія. Уявляю, як зараз там підгорає ватанам від виводу флоту.

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Флот росії дав задню

Того самого флоту, на який вони всі молилися і розказували, який він потужний, і як наваляє американським авіаносцям.

Реальність виявилася не такою солодкою, як вологі мрії ватанів. Чорноморський флот частково навалює рибам, частково втік в Новоросійськ.

Мріям путіна не судилося збутися / Фото Getty Images

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росіяни не здатні контролювати Чорне море

Ще одна важлива реперна точка війни: московити неспроможні контролювати Чорне море. Наслідки не забаряться.

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