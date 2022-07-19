Використану білорусь хочуть використати ще раз

Зараз є кілька сценаріїв анексії, які розглядаються у кремлі. Один із найбільш обговорюваних – це реанімування проєкту "союзної держави". Розглядається пряма анексія рф чи через "союзну державу".

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Секретар держради дмітрій мєзєнцев вже тричі відвідав окуповану рф частину Луганської та Донецької областей останній раз тиждень тому. Після цього були візити кирієнка та володіна.



путін досі покладає надії на те, аби білорусь вступила у війну проти України / Фото Getty Images

Наразі немає зовнішньої агітації до "референдуму", оскільки у кремлі не визначились із форматом анексії.

Але, за повідомленням наших джерел, варіант із "союзною державою" дозволить втягнути білорусь у війну з Україною, адже проєкт "союзної держави" передбачає спільну армію.

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