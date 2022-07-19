Использованную беларусь хотят использовать еще раз

Сейчас существует несколько сценариев аннексии, которые рассматриваются в кремле. Один из самых обсуждаемых – это реанимирование проекта "союзного государства". Рассматривается прямая аннексия рф или через "союзное государство".

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Секретарь госсовета дмитрий мизенцев уже трижды посетил оккупированную РФ часть Луганской и Донецкой областей последний раз неделю назад. После этого были визиты кириенко и володина.



путин до сих пор возлагает надежды на то, чтобы беларусь вступила в войну против Украины / Фото Getty Images

Пока нет внешней агитации к "референдуму", поскольку в кремле не определились с форматом аннексии.

Но, по сообщению наших источников, вариант с "союзным государством" позволит втянуть беларусь в войну с Украиной, ведь проект "союзного государства" предусматривает совместную армию.

Важно – зачем кремль хочет затянуть войну с Украиной: смотрите видео