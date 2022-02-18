Нынешняя встреча "интеграторов" происходит на фоне эскалации напряженности на украинско-российской и украинско-белорусской границах, где скученно более 150 000 русских солдат. Сайт 24 канала рассказывает, как Беларусь пришла к точке невозврата.

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Сейчас в Беларуси проходят так называемые "учения", в ходе которых русская армия и белорусы учатся воевать против Украины, которую ради сохранения хотя бы минимального приличия назвали "Республика Днипровия" (ранее на российских учениях в Беларуси воевали против западных белорусов с "Вейшнории"). Впрочем, наведение военными мостов в Чернобыльской зоне в 6 километрах от украинской границы вряд ли можно рассматривать как нечто тактичное, скорее – тактическое.

Военному мостництву предшествовали заявления Лукашенко о возможном разгроме украинской армии за 3 – 4 суток, намеки на размещение российского ядерного оружия в Беларуси, провокации с беспилотниками, российские "искандеры" и другая техника, что ее россияне хотят оставить на территории якобы независимой страны и многое другое.

Все это выглядит как оккупация и потеря суверенитета Беларуси, а также – финальная точка в процессе, растянувшемся более чем на 25 лет.

Совок 2.0

Проект под названием "Союзное государство" существует уже более четверти века. Его инициаторами были тогда молодой президент Беларуси Александр Лукашенко и еще вменяемый российский президент Ельцин.

2 апреля 1996 года они заключили договор о создании "Сообщества Беларуси и России", за год было принято соглашение о "Союзе Беларуси и России". Термин "Союз" был использован неслучайно, ведь играло на ностальгических чувства фанатов СССР, а их в голодные 90-е было немало, собственно, самого Лукашенко можно считать президентом фан-клуба "Совка".

Структура "Союзного государства" еще более причудлива при ее отцах-основателях. Она предполагает некую гибридную федеративную конструкцию с общим парламентом и "советом старейшин" во главе с Лукашенко и Путиным. При этом жизнеспособность этого образования вызывает большие вопросы. Собственно, этого и не предвиделось с самого начала.

Довольно быстро немощный Ельцин передал тему интеграции России и Беларуси в наследство Путину – подписание соглашения о создании "Союзного государства" 8 декабря 1999 года стало его "лебединой песней", а уже ратификация состоялась под наблюдением молодого исполняющего обязанности президента России.

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Пранк, вышедший из-под контроля

За громким названием "Союзное государство" на самом деле никакого нового государства не было. Беларусь действительно стала сателлитом России, но сателлитом экстравагантным и кое-где экзальтированным, а еще – очень дорогим.

Москва взяла не себя обязательства "кормить" соседку. Ежегодно Россия под видом кредитов, дотаций, финансовой помощи, экспорт технологии или максимальных скидок на энергоносители и углеводороды закачивали в экономику Беларуси миллиарды долларов (собственно, в этом и состоит так называемое "Белорусское экономическое чудо").

Кто такой Лукашенко – смотрите видео

За это Россия получила от Лукашенко заверения в безусловной лояльности и согласие на русификацию. Лукашенко при этом преследовал собственные цели – он получил от Москвы политическую поддержку и "добро" на узурпацию власти, впоследствии "Бацька" замкнул на себе все потоки и построил в стране автократический режим.

Все это продолжалось много лет под ритуальные обещания углубления интеграции и быстрого воссоединения двух братских народов". Вот только никакого "воссоединения" не происходило. Больного Ельцина сменил Путин, далее президентом России стал Медведев, потом снова Путин, а Лукашенко, как тот Шариков, как "сидел на своих 16 аршинах", так и сидит.

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Хитрость Лукашенко заключалась в том, что он ни в коем случае на словах не отказывался от дружбы с Россией. Лукашенко показательно играл с Путиным в хоккей, делал громкие заявления о возрождении СССР в пределах пока что России и Беларуси, а также радушно принимал очередные миллиарды долларов, а вел свою игру у себя в Беларуси. Такая политика существенно ограничивала маневры русских и лишала их возможности применения так называемого "силового варианта", ведь как можно "снимать" такого друга.

А этот друг, тем временем никак не хочет признавать захват Россией украинских территорий, троллит Путина, играет в многовекторность и даже позволяет себе заигрывать с украинской властью и всячески демонстрирует свою независимость.

Принуждение к интеграции

Так тактика позволила Лукашенко выиграть время, но всему приходит конец. Игра длилась долго, но, похоже, у Путина лопнуло терпение. Россия, которая в 2014 году показала, что умеет в быструю "интеграцию", то есть захват и оккупацию чужих земель с последующим объявлением об их "присоединении", уже не могла терпеть попытки пропетлять в исполнении члена Высшего Государственного совета Союзного государства Александра Лукашенко.

Но в случае захватом украинского Крыма у Путина был свой Янукович, в Беларуси же был только Лукашенко, поэтому процесс "интеграции" затормозился. Лишь после того, как Лукашенко удалось потопить в бюрократии интеграционный всплеск 2019 года в России решили намекнуть, что дальше затягивать не стоит.

С каждым годом у диктатора оставалось все меньше пространства для маневров – в этой борьбе он не мог надеяться на собственный народ, ведь уничтожил оппозицию и разгромил зародыши гражданского общества.

Важным этапом стали события 2020 года. В президентской кампании соперниками Лукашенко стали исключительно аффилированные с Россией кандидаты – других физически не было (стараниями самого "Бацьки"). Россия удачно использовала белорусские протесты после сфальсифицированных Лукашенко августовских выборов – после их кровавого подавления у "Бацьки" уже не было выбора.

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Новый всплеск

В 2021 году тема "Союзного государства" вновь "внезапно" ожила. Путин и Лукашенко в прошлом году встречались 7 раз. Каждый раз удавка на шее самопровозглашенного президента Беларуси затягивалась.

9 сентября Лукашенко в очередной раз летал в Москву интегрироваться, а через несколько недель главы правительств стран подписали "дорожную карту" – 28 союзных программ (вместо 31-й в 2019-м), то есть план интеграции, просчитанный лишь к 2023 году.

По странному совпадению тогда же произошел масштабный искусственный "миграционный кризис", когда привезенные Лукашенко в Белоруссию сирийцы, иракцы и афганцы атаковали границы Польши и стран Балтии. Лукашенко в те дни презентовал себя миру как европейскую версию Каддафи, заработал несколько миллионов долларов на несчастных беглецах, а главным бенефициаром кризиса стал Путин.

В ходе встречи Путина и Лукашенко 5 ноября 2021 года был запущен "турборежим" с реализации 28-ми программ, а 29 декабря – в ходе новой встречи – перезапуска (для тех, кто не понял).

В 2022 году Россия проводит в Беларуси новые военные учения на территорию суверенного государства прибыло несколько десятков тысяч российских солдат и множество военной техники, включая "искандерами" и штурмовой авиацией. Таким образом, Беларусь превратилась в потенциальную площадку для вторжения России в Украину в ходе зимней эскалации-2021/2022.

Если коллективный Запад, прежде всего – американцы, снимут Беларусь с мушки прицела и не будут переворачивать все у нас здесь всяческими способами, как было в 2020 году, все будет законно, аккуратно и будет раньше, чем вы хотите или они хотят... Если вы будете нас так же атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом,

– заявил Лукашенко в ходе учений "Союзная решимость-2022", 17 февраля 2022 года.

Несмотря на громкие слова Лукашенко в этих событиях отведена роль второстепенная. Он ни за что уже фактически не отвечает и позволяет себе лишь ремарки, как вот – интервью Соловьеву, в котором он заявил, что видит среди членов "Союзного государства" Украину, или собственный стендап на заседаниях с подчиненными. Слова Лукашенко о союзнической поддержке России и совместной военной операции против Украины сейчас являются главными панчлайнами его последних концертов. Впрочем, принимать решение уже не ему. Шоу Лукашенко завершается.

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