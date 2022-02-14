На фоне активной переброски российских военных и техники к украинским границам эти военные учения действительно выглядели не очень миролюбиво. Российские силы на белорусской территории размещены в 40 километрах от Черниговской области и в 200 – от Киева. Может ли Беларусь стать плацдармом к новому наступлению России на Украину – читайте в материале сайта 24 канала.

Важно Шантаж великой войной: что задумал Путин и какие вероятные сценарии вторжения в Украину

Что известно об учениях России и Беларуси

В учениях в Беларуси принимают участие около 30 тысяч российских военных. Во время десятидневных маневров они вместе с белорусскими военными отработают задачи по отражению гипотетической агрессии стран Запада и Украины против Белоруссии и России, а также по противодействию терроризму и защиты интересов Союзного государства. По крайней мере, так заявили в Министерстве обороны России.

О проведении учений "Союзная решимость – 2022" объявили внезапно / Фото Минобороны РФ

Во время учений военные усилят охрану пограничных территорий и будут отрабатывать сценарий вторжения вооруженных боевиков и диверсионно-разведывательных групп противника, а также "отдельные вопросы постконфликтного урегулирования".

Также известно, что Россия отправила в Беларусь дивизионы зенитно-ракетных комплексов С-400, зенитный ракетно-пушечный дивизион "Панцирь-С", многоцелевые истребители Су-35С и штурмовики Су-25СМ.

На учениях задействованы полигоны "Домановский", "Гожский", "Обус-Лисновский", "Брестский" и "Осиповицкий" и аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи".

Обратите внимание Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать

Почему эти учения воспринимают как угрозу

По данным сообщества расследователей из Conflict Intelligence Team (CIT), лишь часть российской техники движется к заявленным для учений полигонам. Остальные остановились под Гомелем – примерно в 40 километрах от Черниговской области и в 200 километрах до столицы.

Записи отличает от других то, что они стали очень популярными в этой соцсети и собрали сотни комментариев. Практически в каждом втором из них родственники и друзья контрактников пишут об их отправке "в командировку" и "на учебу". Большинство сообщает о том, что пунктом назначения является "Беларусь", другие пишут, что их знакомых и родных отправили "в Украину" или "на украинскую границу,

– говорится в расследовании.

Большинство данных расследователи получили при анализе социальной сети, последний TikTok – там новые видео о переброске вооружения и личного состава в российских городах Хабаровск и Еврейск появляются едва ли не ежедневно.

В частности, как видно в данных из соцсетей, к украинской границе перебрасывается 5 отдельная танковая бригада, которая в 2014 – 2015 годах участвовала в боях под Дебальцево.

Беспокойство вызывает также все более агрессивная риторика Александра Лукашенко в адрес Украины и усиление интеграции этой страны с Россией.

Западные партнеры с опаской воспринимают эти учения: боятся, что Россия наращивает группировку на этих территориях для дальнейшего вторжения в Украину.

Риторика Лукашенко в отношении Украины в последнее время является агрессивной / Фото Getty Images

Больше об этом "Если сумасшедшие не устроят провокацию": Лукашенко заявил, что "горячей" войны не будет

Как готовится Черниговская область к возможной агрессии

Председатель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус отметил, что ситуация на границе является контролируемой во всех пунктах пропуска и по всей территории государственной границы, которая проходит в области, передает Суспільне.

Мы все видим, что происходит и скопление техники, совместные учения, которые анонсировали Беларусь и Россия. На самом деле это же не первые учения их. На том уровне, на котором должна реагировать область – мы готовы. Но конечно, если что-то начнется, нам нужна будет помощь из "центра". Но объективно я верю в оптимистичный сценарий и что хватит всем здравого смысла не переходить красные линии,

– отметил Чаус.

Кроме того, по его убеждению, в области состояние работы в направлении обеспечения деятельности территориальной обороны находится на должном уровне.

Вячеслав Чаус / Фото "Нафтогаз"

По словам Чауса, сейчас приняты все необходимые меры для формирования подразделений территориальной обороны – "они выполняются всеми заинтересованными сторонами. ОГА выполняет свои прямые функции и плюс помогает, в том числе подразделениям Вооруженных сил (территориальной обороне)". Также сформирована бригада, батальоны.

Интересно В Украине продолжаются военные учения "Метель-2022": мощное видео

Что говорят военные

Украинский генштаб заявил, что готов к возможной российской агрессии на севере – как со стороны российской, так и белорусской границы.

За безопасность на этих участках отвечает два оперативных командования: "Север" и "Запад". За ситуацией на границах следят очень внимательно.

Из-за перемещения российских войск оборону границы украинская армия усилила. Как именно – не говорят, это закрытая информация. Как видно из сообщений пресс-центров оперативных командований, военнослужащие региона сейчас активно проводят различные обучения.

Представитель разведсообщества InformNapalm Михаил Макарук также объяснил сайту 24 канала, что Черниговская область является наименее вероятным сценарием наступления – она слишком хорошо к нему подготовлена.

Вместе с тем как рассказал нам руководитель одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Черниговской области на условиях анонимности, маленькую быструю победную войну в области россиянам провести не удастся. А именно на такую, исходя из сообщений в российских СМИ, в Кремле рассчитывают.

Черниговская область – очень специфический регион. У нас очень сложная местность: есть заболоченные места, есть дамбы, овраги, леса. У нас очень интересное мировоззрение местного населения. Здесь по прямой у русских наступать не получится,

– подчеркнул собеседник.

Танковые подразделения 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского провели плановые учения резервов / Фото ОК "Север"

По словам руководителя Центра комплектования и социальной поддержки, давать отпор готовы и регулярные войска, и силы территориальной обороны.

Территориальная оборона – один из элементов создания партизанских отрядов. Но эти отряды нуждаются в значительной степени подготовки специального назначения. Такой отряд или диверсионная группа – это десятки. В ней должны быть саперы, минеры, пулеметчики, снайперы. Их основная задача в нашем регионе области остановить войска, которые пойдут в прямое наступление и не дать им продвинуться вперед,

– пояснил он.

Военнослужащие 72 ОМБр ім. Черных Запорожцев проходят подготовку по применению ручных противотанковых ракетных комплексов NLAW / Фото ОК "Север"

"Еще в 2016 году я говорил с представителями Генштаба, с ребятами из ССО. Они мне сказали: "В этом направлении все схвачено, тебе туда лезть не надо". Поэтому люди в этом направлении работают, они имеют определенные задачи и их выполняют. Специфика ведения боевых действий уже изучена", – добавил специалист.

По его мнению, раз или дважды в год нужно проводить сборы на месте. Так люди научатся работать в том регионе, который при необходимости и будут защищать.

Вместе с тем, по словам эксперта, государству нужно активнее проводить агитацию за вступление в подразделения территориальной обороны. Особенно в отдаленных от центра регионах.

Ни для кого не секрет, что чем ближе к российской границе – тем больше в области русскоязычного населения. Но даже 2014 год показал, что несмотря на отсутствие яркого патриотизма, люди здесь готовы добровольно становиться на защиту своих земель. С тех пор мы уже смогли переломить сознание людей, они уже осознают, что Россия – сосед, которому не надо к нам лезть.

К тому же, еще больше людей готовы от него защищаться. Да, здесь речь идет не о 100% населения. Хотя, стопроцентного подъема во время боевых действий не бывает никогда, добавил военнослужащий.

Сейчас людям нужно доносить тщетность надежды "вдруг что – возьму ружье и буду защищать собственный дом". В современной войне это уже так не работает. Один человек не может защитить свой дом, это должна быть коллективная оборона. Это доказывает еще пример Второй мировой. Это людям нужно объяснять,

– подчеркнул он.

Кроме того, сейчас нужно больше усилий уделять распространению информации о преимуществах вступления в теробороны и обеспечению дополнительных социальных гарантий для тех, кто присоединился к ее подразделениям.

Обратите внимание Данные до сих пор мрачные: разведка Великобритании не видит снижения угрозы со стороны России

Еще один из вариантов наступления России – через леса. Однако там очень специфический рельеф. И лучше местных никто не знает.

Пастух, который пасет коров, знает здесь все кочки на болотах и каждый кустик. Опыт Ирландии показал, что несколько решительных рыбаков могут наломать учения российскому флоту. Наши пастухи тоже смогут. Главное, чтобы государство могло мотивировать людей. Чтобы они знали о своей социальной защищенности в случае присоединения к той же теробороне,

– пояснил военнослужащий.

Актуально Предпологаемое вторжение в Украину: назван рецепт противодействия России

На самом деле когда едешь по Черниговской области, чем ближе к границе, тем больше спадает и нервозность из-за военной угрозы, которая в последние недели хорошо ощущается в Киеве. Отчасти, из-за того, что в наступление со стороны Беларуси здесь не сильно верят. Подавляющее большинство людей здесь говорит с мягким белорусским акцентом и имеет родственников либо в Беларуси, либо в России. Поэтому совершенно враждебно к этим странам не относятся. Отчасти из-за того, что регион, как говорят местные военнослужащие, готов давать отпор проявлениям агрессии России.

Почему Россия не может открыто воевать с Украиной: смотрите видео