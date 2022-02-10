Об этом самопровозглашенный глава государства рассказал в разговоре с Павлом Муравейко – новым заместителем секретаря Совбеза Беларуси. Лукашенко предполагает, что, возможно, с военными сроками переборщили – однако народ якобы должен быть проинформирован.

Недавно Лукашенко о войне России и Украины: Продлится максимум 3 – 4 дня – там некому воевать

Лукашенко уверен, что "народу нужно рассказывать правду"

Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: может, мы лишнее людям об этом говорим? А как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается? Уж очень мы привыкли к комфорту. А из зоны комфорта вылезти и начать воевать...

– размышлял Лукашенко.

Самопровозглашенный президент еще поразмышлял вместе с Муравейко о войне. Потому что, мол, тот прекрасно знает – не хуже самого Лукашенко – что такое "пострелять и посидеть в окопах".

Войну могут спровоцировать "сумасшедшие", – Лукашенко

В возможном обострении ситуации Лукашенко традиционно обвинил Украину. Высказался об этом самопровозглашенный глава государства в обычной для себя пренебрежительной манере и без дипломатичности.

Поэтому я не думаю (что будет "горячая" война – 24 канала). Если сумасшедшие какие-то там "нацики" в Украине не устроят провокацию, воевать не будем, мы не подошли к этой войне,

– сказал Александр Лукашенко.

Более того, одиозный политик уверен, что Украина сейчас "прощупывает" Беларусь, якобы запуская над территорией самолеты и беспилотники.

Напомним как было Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским

Последние скандальные заявления Лукашенко касательно Украины:

Ранее Лукашенко пообещал "отрезать" Украину от электроэнергии в случае войны с Россией. На это ответил президент Зеленский, назвав Лукашенко "одним человеком из Беларуси".

До этого скандальный политик назвал главу Украины "безголовым и аморфным".

Лукашенко в интервью российским пропагандистам заверил, что Украина будет в составе так называемого Союзного государства с Беларусью и Россией лет через 15.

Как Лукашенко обещал вернуть Украину в "лоно славянства" в видео: