Президента Украины Владимира Зеленского он назвал "безголовым", "аморфным" и зависимым – от чужого мнения. Эти возмутительные высказывания прозвучали в скандальном интервью Лукашенко российскому пропутинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.
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Дипломатический скандал международного уровня: Лукашенко обозвал Зеленского "безголовым"
В разговоре с Соловьевым Лукашенко заявил, что Зеленского "заставляют говорить о серьезности угрозы вторжения российской армии". И назвал того "безголовым".
Зеленский, извини меня, первый раз скажу, – безголовый. Хотя я не ожидал, что он будет так себя вести,
– заявил белорус, называющий себя президентом своей страны.
И так объяснил свое мнение: "Он уже начал кричать: "Нет-нет, войны не будет, войны нет", – и так далее. Они (очевидно, речь о Западе, – 24 канал) уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и тому подобное".
Да и этих оскорблений Лукашенко оказалось мало. Он еще заявил, что Владимир Зеленский – "аморфный человек, у которого нет стержня".
Когда он открыто начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги", – это уже крыша поехала,
– в присущем себе грубом стиле подытожил Лукашенко.
Вне всякого сомнения, такие характеристики, озвученные на высоком международном уровне, в истории дипломатии имеют мало примеров. Особенно между политиками стран, которые раньше считались близкими друзьями.
Владимир Зеленский во время пребывания на посту президента Украины ни разу ничего подобного в сторону Александара Лукашенко не позволял, хотя фальсификация выборов 2020 года и жестокие подавления протестов в Беларуси давали к тому немало поводов.
Лукашенко же тем временем продолжает подыгрывать пропаганде Кремля, по примеру Путина унижая Украину.
К слову, в этом же интервью Лукашенко заявил пропагандисту Соловьеву, что:
- Путин пообещал ему звание полковника российской армии, однако почему-то не дал.
- Украина будет в составе так называемого Союзного государства с Беларусью и Россией лет через 15.
- Минск готов пойти на совместные с Москвой военные действия против Украины.
- Война Украины против России будет продолжаться 3 – 4 дня, потому что "там некому будет против нас воевать".
А неделю назад Лукашенко пообещал вернуть Украину в "лоно славянства": напомним в видео