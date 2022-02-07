Президента Украины Владимира Зеленского он назвал "безголовым", "аморфным" и зависимым – от чужого мнения. Эти возмутительные высказывания прозвучали в скандальном интервью Лукашенко российскому пропутинскому пропагандисту Владимиру Соловьеву.

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Дипломатический скандал международного уровня: Лукашенко обозвал Зеленского "безголовым"

В разговоре с Соловьевым Лукашенко заявил, что Зеленского "заставляют говорить о серьезности угрозы вторжения российской армии". И назвал того "безголовым".

Зеленский, извини меня, первый раз скажу, – безголовый. Хотя я не ожидал, что он будет так себя вести,

– заявил белорус, называющий себя президентом своей страны.

И так объяснил свое мнение: "Он уже начал кричать: "Нет-нет, войны не будет, войны нет", – и так далее. Они (очевидно, речь о Западе, – 24 канал) уже его сейчас в стойло пытаются загнать, чтобы он говорил, что война будет, мы нападем и тому подобное".

Да и этих оскорблений Лукашенко оказалось мало. Он еще заявил, что Владимир Зеленский – "аморфный человек, у которого нет стержня" .

Когда он открыто начал заявлять: "Америка – это мы, давай сюда, а Россия и Беларусь – это враги", – это уже крыша поехала,

– в присущем себе грубом стиле подытожил Лукашенко.

Вне всякого сомнения, такие характеристики, озвученные на высоком международном уровне, в истории дипломатии имеют мало примеров. Особенно между политиками стран, которые раньше считались близкими друзьями.

Владимир Зеленский во время пребывания на посту президента Украины ни разу ничего подобного в сторону Александара Лукашенко не позволял, хотя фальсификация выборов 2020 года и жестокие подавления протестов в Беларуси давали к тому немало поводов.

Лукашенко же тем временем продолжает подыгрывать пропаганде Кремля, по примеру Путина унижая Украину.

Отметим, реакции украинского Министерства иностранных дел или Офиса Президента на эти заявления Александра Лукашенко пока не последовало.

К слову, в этом же интервью Лукашенко заявил пропагандисту Соловьеву, что: