Президента України Володимира Зеленського він назвав "безголовим", "аморфним" та залежним – від чужої думки. Ці обурливі висловлювання прозвучали у скандальному інтерв'ю Лукашенка російському пропутінському пропагандисту Володимиру Соловйову.

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Дипломатичний скандал міжнародного рівня: Лукашенко обізвав Зеленського "безголовим"

У розмові зі Соловйовим Лукашенко заявив, що Зеленського "примушують говорити про серйозність загрози вторгнення російської армії". І назвав того "безголовим".

Зеленський, вибач мені, перший раз скажу, – безголовий. Хоча я не очікував, що він себе так поводитиме,

– заявив білорус, який називає себе президентом своєї країни.

І так пояснив свою думку: "Він уже почав кричати: "Ні-ні, війни не буде, війни немає", – і так далі. Вони (вочевидь, мовиться про Захід, – 24 канал) вже його зараз у стійло намагаються загнати, щоб він казав, що війна буде, ми нападемо та інше".

Та й цих образ Лукашенкові виявилося замало. Він ще заявив, що Володимир Зеленський – "аморфна людина, у якої немає стрижня".

Коли він відкрито почав заявляти: "Америка – це ми, давай сюди, а Росія і Білорусь – це вороги", – це вже дах поїхав,

– у притаманному собі брутальному стилі підсумував Лукашенко.

Поза всяким сумнівом, такі характеристики, озвучені на високому міжнародному рівні, в історії дипломатії мають мало прикладів. Особливо між політиками країн, які раніше вважалися близькими друзями.

Володимир Зеленський під час перебування на посаді президента України жодного разу нічого подібного у бік Олександра Лукашенка не дозволяв, хоча фальсифікація виборів 2020 року та жорстокі придушення протестів у Білорусі давали до того чимало приводів.

Лукашенко ж тим часом продовжує підігрувати пропаганді Кремля, за прикладом Путіна принижуючи Україну.

Зауважимо, реакції українського Міністерства закордонних справ чи Офісу Президента наразі на ці заяви Олександра Лукашенка не було.

До слова, у цьому ж інтерв'ю Лукашенко заявив пропагандисту Соловйову, що:

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