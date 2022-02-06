Вочевидь, самопроголошений білоруський президент перейнявся імперіалістичними настроями та ідеями відновити СРСР, адже, на його думку, до Союзної держави можуть приєднатися не лише України, але й Казахстан, Таджикистан, Туркменістан й Узбекистан.

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Лукашенко мріє про Україну в Союзній державі

Такі "перли" Лукашенко видавав під час інтерв'ю російському пропагандисту Володимиру Соловйову. Той спитав Лукашенка, яким він бачить Союзну державу через 15 років, на що самопроголошений президент відповів, що Україна нібито буде в її складі.

Лукашенко не оминув і теми протестів у Казахстані й натякнув на те, що події, якими там розпочався 2022 рік спонукають його приєднатися до Союзної держави.

Якщо ви кажете – термін 15 років, впевнений, що там буде Україна, якщо ми не наробимо помилок. Туркменістан, Узбекистан і Таджикистан, я думаю, через свою економічну необхідність теж приєднаються,

– заявив Лукашенко.

Тобто, якщо коротко, то Лукашенко мріє майже половину країн колишнього СРСР у складі Союзної держави, яку утворюють Росія та Білорусь.

Інші заяви Лукашенка

Інтерв'ю самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка російському пропагандисту Соловйову було багатим на заяви щодо України.

Зокрема він "насипав" чимало погроз нашій державі. Наприклад, згадав фейк, який створила білоруська пропаганда про нібито "український безпілотник", який збили над полігоном під Брестом. Звичайно, Лукашенко звинуватив Україну в провокаціях та пригрозив, що наступного разу "діятиме жорсткіше".

Крім того, він цинічно видав, що Мінськ готовий спільно з Москвою дати "військову відповідь" Україні, якщо наша країна "зважиться на наступ на Донбас.

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