Очевидно, самопровозглашенный белорусский президент проникся империалистическими настроениями и идеями восстановить СССР, ведь, по его мнению, к Союзному государству могут присоединиться не только Украина, но и Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

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Лукашенко мечтает об Украине в Союзном государстве

Такие "перлы" Лукашенко выдавал во время интервью российскому пропагандисту Владимиру Соловьеву. Тот спросил Лукашенко, каким он видит Союзное государство через 15 лет, на что самопровозглашенный президент ответил, что Украина вроде бы будет в его составе.

Лукашенко не обошел и темы протестов в Казахстане и намекнул на то, что события, которыми там начался 2022 год, побуждают его присоединиться к Союзному государству.

Если вы говорите – срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не совершим ошибок. Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, из-за своей экономической необходимости тоже присоединятся,

– заявил Лукашенко.

То есть если коротко, то Лукашенко мечтает видеть почти половину стран бывшего СССР в составе Союзного государства, которое образуют Россия и Беларусь.

Другие заявления Лукашенко

Интервью самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко российскому пропагандисту Соловьеву было богато заявлениями по Украине.

В частности, он "насыпал" немало угроз нашему государству. Например, вспомнил фейк, созданный белорусской пропагандой о якобы "украинском беспилотнике", который сбили над полигоном под Брестом. Конечно, Лукашенко обвинил Украину в провокациях и пригрозил, что в следующий раз "будет действовать жестче".

Кроме того, он цинично издал, что Минск готов совместно с Москвой дать "военный ответ" Украине, если наша страна "решится на наступление на Донбасс".

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