Однако, как уточнил Лукашенко в интервью, произойдет это, если Киев отважится на наступление на Донбассе.

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Глава Беларуси также назвал сценарий, по которому Минск будет действовать как Россия.

Опасность одна – что они (Украина – 24 канал) осуществят очень серьезные акции в направлении Донецка и Луганска, Донбасса,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко уточнил, что это будет общий ответ с российской армией.

"Конечно. Слушайте, что мы здесь шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне же вам объяснять", – добавил он.

Обратите внимание! Ранее Александр Лукашенко заявил, что не пришлет белорусскую армию воевать на территории Украины. Глава Беларуси аргументировал это тем, что он "мирный человек".

Также Лукашенко напомнил, что в декабре 2021 года белорусскую границу пересек военный самолет Украины.

Этот вертолет сбить было не проблема. Нужно ли это делать? Я думаю, что нет. Теперь беспилотник. Пришлось его сбить, грубо говоря. Дальше полезут – будем действовать жестче,

– предупредил Александр Лукашенко.

Чем ситуация на границе Украины сейчас отличается от угрозы весной

Как заявил министр обороны Алексей Резников, в последние месяцы информационное пространство взрывается от заявлений о возможном вторжении России в Украину. Однако сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от того, что происходило весной 2021 года.

Единственное отличие в военном плане – ситуация в Беларуси. В то же время, Украина внимательно следит за этим фактором.

Что отличается кардинально? Это интенсивность гибридных мер, а особенно информационных. А также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию,

– объяснил министр обороны Украины.

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