Лукашенко вкотре повторив тези російської пропаганди щодо імовірної війни у коментарі головному прислужнику Путіна Володимиру Соловйову. Водночас він не оминув нагоди пригрозити заходу.

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"Нас краще не чіпати"

На думку диктатора, повномасштабної війни у Європі не буде. Задля підтвердження цих слів політик підкреслив: "Занадто комфортно ми живемо. Комфорт – це дуже важливо…"

Водночас Лукашенко додав, що на Заході розуміють нібито безперспективність війни з силами Організації Договору про колективну безпеку.

"ОДКБ (у Казахстані – 24 канал), що показало? Поки вони там розвернуться та перешлють сюди якісь війська, ми вже стоятимемо біля Ла-Маншу… Сил скільки там у нас було? Всього нічого, але ми показали. А якби треба, там би збільшилися ці сили. Ми біля Алмати, а Путін у Нурсултані взяли аеропорти під контроль", – заявив він.

Самопроголошений президент вважає, що в Європі буде простіше.

Вони що, цього не бачать? Тому вони розуміють, що безперспективно з нами воювати, перш за все, з Росією. Ми не говоримо про ядерну якусь та іншу зброю. Але нас краще не чіпати. Нас не чіпайте,

– наголосив Лукашенко.

"Україна ніколи з нами не воюватиме"

Пропагандист Соловйов зауважив, що Захід не хоче воювати з ОДКБ, а нібито планує спровокувати конфлікт з Україною. З таким твердженням погодився й Лукашенко.

Україна ніколи з нами не воюватиме: ця війна триватиме, ну, максимум 3 – 4 дні. Там нікому буде проти нас воювати,

– вважає він.

Крім того, Лукашенко, вочевидь, пригадав один із пропагандистських сюжетів і видав, що начебто українці тренуються з дерев’яними автоматами. Водночас він, імовірно, натякнув, що українські навчання не мають жодної ваги та навіть він може зняти подібний ефектний сюжет.

"Так ми зараз вийдемо з тобою до сусідньої зали та знімемо на мобільний телефон тренування це й покажемо", – запропонував Соловйову Лукашенко.

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Ескалація конфлікту між Україною та Росією: головне

Росія уже кілька місяців стягує війська до кордону з Україною. Низка західних ЗМІ неодноразово писали про плани Кремля почати вторгнення до України. Називали навіть дату повномасштабної окупації – середина або кінець лютого.

Але у Москві від таких заяв відхрещуються. Там наголошують, що жодної війни начебто не хочуть. Водночас у всьому звинувачують Захід.

Причиною стягнення військ Росія називає проведення навчань – зокрема, на території Білорусі та в окупованому українському Криму.

Крім того, у Кремлі висунули ультиматум НАТО щодо нерозширення та неприйнняття України. Документ назвали "гарантіями безпеки". Однак Альянс на такі умови не погоджується.

Нещодавно російське Міноборони анонсувало навчання у Ростовській області за 50 кілометрів від українського кордону. Їх запланували на 11 лютого.