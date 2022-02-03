У Пентагоні також переконані у справжності документів, які опублікували напередодні у ЗМІ. Про це заявив речник відомства Джон Кірбі.

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США не причетні до оприлюднення документів

Джон Кірбі заявив, що США ніяк не причетні до того, що письмові відповіді на так звані "гарантії безпеки" Кремля опублікували ЗМІ. Однак, за словами речника Пентагону, ці документи демонструють можливості для діалогу.

Пропозиції США опинилися у європейських ЗМІ. Ми не оприлюднювали цей документ. Але тепер, коли його побачив увесь світ, можна побачити, що ми праві, коли говоримо: немає відмінностей між нашими публічними заявами та нашою позицією на закритих переговорах,

– наголосив Кірбі.

Також речник Пентагону підкреслив, що опубліковані документи продемонстрували те, що офіційні заяви США ніяк не відрізняються від її позиції на закритих переговорах.

Публікація відповідей на "гарантії безпеки": головне

2 лютого іспанська газета El Pais опублікувала повний текст відповідей США та НАТО на так звані "гарантії безпеки" Кремля. У документах йшлося про те, що Альянс не відмовиться від політики відкритих дверей для членства інших країн. Крім того, там наголосили, що переговорів щодо принципових питань не буде.

Водночас США та НАТО надіслали Кремлю перелік питань, по яких вони готові домовлятися з Кремлем. Зокрема взаємні зобов'язання щодо безпеки, заходи для уникнення зіткнень на морі та у повітрі тощо. У Москві такими відповідями не задоволені.

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