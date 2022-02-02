У своїй відповіді Росії США та НАТО наголосили на готовності до діалогу. Однак разом із тим підкреслили, що принципові питання обговорювати не готові. Саме серед таких "нерозширення НАТО".

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США та НАТО закликають Кремль до діалогу

У відповідях на "гарантії безпеки" НАТО підкреслили, що Альянс створений для підтримки миру в світі, а не для агресії. Тому там відкинули вимогу про "нерозширення". Такою є й позиція США.

Однак і США, і НАТО готові до переговорів з Росією щодо низки питань. Серед них:

контроль за озброєнням, зокрема ракетами середньої і меншої дальності;

взаємні зобов'язання щодо обмеження розгортання наступального озброєння на території України;

додаткові заходи для уникнення зіткнень на морі та у повітрі;

механізми для підтвердження нерозміщення крилатих ракет "томогавк" у Румунії та Польщі.

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