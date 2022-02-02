В ответе России США и НАТО отметили готовность к диалогу. Однако вместе с тем подчеркнули, что принципиальные вопросы обсуждать не готовы. Именно среди таких "нерасширение НАТО".

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США и НАТО призывают Кремль к диалогу

В ответе на "гарантии безопасности" НАТО подчеркнули, что Североатлантический союз создан для поддержания мира в мире, а не для агрессии. Поэтому там отвергли требование о "нерасширении". Такова и позиция США.

Однако и США, и НАТО готовы к переговорам с Россией по ряду вопросов. Среди них:

контроль над вооружением, в том числе ракетами средней и меньшей дальности;

взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательного вооружения на территории Украины;

дополнительные меры по избежанию столкновений на море и в воздухе;

механизмы для подтверждения неразмещения крылатых ракет "томогавк" в Румынии и Польше.

В своих ответах США и НАТО подчеркнули, что они воздерживаются от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.

В то же время в НАТО отметили, что не готовы идти на компромисс в принципиальных для Альянса вопросах.

"Гарантии безопасности" Кремля: главное

Еще в декабре 2021 года Кремль выдвинул ультиматум США и НАТО в виде "гарантий безопасности". Среди главных требований – "нерасширение НАТО". Именно это требование вызвало больше обсуждений и дискуссий.

В частности, это требование фактически предусматривало запрет на членство в НАТО Украине. Также на него отреагировали в Швеции и Финляндии, поскольку это требование касается и их.

Переговоры по "гарантии" состоялись 10 и 12 января из США (в Женеве) и НАТО (в Брюсселе), однако российские дипломаты уехали ни с чем.

Письменные ответы в Кремль были переданы в конце января 2022 года. В США просили их не публиковать. Однако в Москве ответами, которые они получили от Запада, не удовлетворены.

Больше об ответах на "гарантии безопасности" в выпуске "На эту минуту": смотрите видео