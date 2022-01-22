В администрации президента США уверены, что Кремль все равно может опубликовать ответы на "гарантии безопасности". Однако американские чиновники утверждают, что ответы не будут отвечать требованиям России.

Заметьте, Россия угрожает "самыми серьезными последствиями", если США проигнорируют ее требования

США не согласятся на "гарантии безопасности"

В разговоре с журналистами чиновники администрации Байдена заявили, что США не будут соглашаться с требованиями Кремля. Однако Вашингтон пришлет письменное письмо, чтобы продемонстрировать свою заинтересованность в дипломатическом диалоге.

Кроме того, в США надеются, что письмо из Белого дома будет читать глава Кремля Владимир Путин.

У России есть один человек, который принимает решение, и это президент Путин. Если это позволит ему взглянуть на эти идеи и решить, двигаться ли дальше, это в наших интересах,

– заявил один из чиновников.

Другой чиновник подчеркнул, что США не согласятся на прекращение политики открытых дверей в НАТО для стран Восточной Европы.

"Гарантии безопасности" Кремля: главное