Переговоры между дипломатами продолжались более полутора часов. Впоследствии и Лавров, и Блинкен вышли на пресс-конференции – сделали они это отдельно друг от друга.
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Встречу посвятили так называемым "гарантиям безопасности"
Встречу посвятили так называемым "гарантиям безопасности", на которых еще с декабря настаивает Россия. Главный тезис этого документа – требование о нерасширении НАТО.
Первый о результатах переговоров рассказывал Лавров. Традиционно он повторял то, что от России слышали неоднократно.
- Глава МИД дерзко убеждал, что Россия никогда не угрожала Украине.
- Документ Госдепа, в котором развенчивали основные нарративы российской пропаганды, он назвал "чистой ложью".
- Лавров сказал, что вопрос Украины – требует внимания, однако к нему "не следует сводить все аспекты евробезопасности".
- Министр шокировал заявлением о том, что, якобы не услышал от Блинкена ни одного аргумента о позиции США в отношении Украины.
- Уже в который раз представитель Москвы подчеркнул, что Киев вроде бы не выполняет Минские договоренности и к этому его надо заставить.
- По словам Лаврова, Москва обеспокоена "реальными фактами, а не вымышленными". "Реальным фактом" россиянин назвал "накачку Украины западными военными и инструкторами".
- Очень странным является заявление Лаврова, что Россия не претендует ни на какие сферы влияния. При этом попытку превратить Украину в "зону влияния" он забросил США.
- Глава МИД России сказал, что с главой Госдепа не обсуждал размещение ракет на Кубе и в Венесуэле.
Москва хочет услышать ответ от США относительно "гарантий безопасности"
Что касается ультиматумов Москвы, которые та называет договорами о "гарантиях безопасности", то Лавров надеется услышать ответ уже на следующей неделе. Более того, такой ответ от Вашингтона глава МИД государства-агрессора хочет получить в письменном виде.
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Путин готов встречаться с Байденом, – Лавров
Лавров назвал разговор с главой Госдепа полезным и продуктивным, но при этом бросил камень в сторону США: якобы надеется, что эмоций у Вашингтона будет меньше. Также глава МИД заверил, что Владимир Путин всегда готов к разговору с Джо Байденом.
Блинкен о результатах переговоров с Лавровым
Впоследствии на пресс-конференцию вышел и Энтони Блинкен. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон выступает за "единственный, жесткий и быстрый ответ" – в случае, если Россия нападет на Украину. Госсекретарь надеется, что стороны все-таки пойдут дипломатическим путем разрешения ситуации.
Мы не надеялись на прорыв сегодня, однако надеюсь, что мы стали больше понимать требования и ожидания друг друга,
– сказал Блинкен.
США обеспокоены действиями России в Украине
Блинкен отметил, что США обеспокоены действиями не только в Украине, но и в других странах. Госсекретарь США подтвердил, что Лавров сказал ему во время переговоров, что Россия никогда не имела намерения нападать на Украину, однако подчеркнул Блинкен, есть очевидные вещи – и напомнил о Крыме и Донбассе.
Вашингтон предоставит ответ относительно "гарантий безопасности"
США все-таки ответят относительно так называемых "гарантий безопасности" – в письменном виде. По словам Блинкена, США в ответе выразят свою "обеспокоенность".
Больше тезисов из пресс-конференции Блинкена:
- Блинкен предложил Лаврову, чтобы Россия отвела свои войска от границы Украины. Этим Кремль должен доказать то, что действительно не намерен нападать.
- После встречи с Лавровым госсекретарь США намерен провести консультации с президентом Байденом и Конгрессом.
- США не уступят принципу "открытых дверей" в НАТО.
- Россия и США могут совместно работать над решением проблем, в частности, говорится о контроле над вооружениями.
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Как США реагируют на возможную агрессию России против Украины: коротко
- Следующие шаги по противодействию российской агрессии в Вашингтоне будут принимать уже после встречи Блинкена с Лавровым.
- Ранее президент Байден подчеркнул, что Вашингтон сочтет, что Россия осуществила полноценное вторжение, как только российские военные пересекут границу Украины.
- Такие шаги Москвы сразу получат резкий ответ от США.
- Госсекретарь США отмечал, что происходящее сейчас вокруг Украины является "кризисом с глобальными последствиями".
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