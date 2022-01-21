Переговоры между дипломатами продолжались более полутора часов. Впоследствии и Лавров, и Блинкен вышли на пресс-конференции – сделали они это отдельно друг от друга.

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Встречу посвятили так называемым "гарантиям безопасности"

Встречу посвятили так называемым "гарантиям безопасности", на которых еще с декабря настаивает Россия. Главный тезис этого документа – требование о нерасширении НАТО.

Первый о результатах переговоров рассказывал Лавров. Традиционно он повторял то, что от России слышали неоднократно.

Глава МИД дерзко убеждал, что Россия никогда не угрожала Украине.

Документ Госдепа, в котором развенчивали основные нарративы российской пропаганды, он назвал "чистой ложью".

Лавров сказал, что вопрос Украины – требует внимания, однако к нему "не следует сводить все аспекты евробезопасности".

Министр шокировал заявлением о том, что, якобы не услышал от Блинкена ни одного аргумента о позиции США в отношении Украины.

Уже в который раз представитель Москвы подчеркнул, что Киев вроде бы не выполняет Минские договоренности и к этому его надо заставить.

По словам Лаврова, Москва обеспокоена "реальными фактами, а не вымышленными". "Реальным фактом" россиянин назвал "накачку Украины западными военными и инструкторами".

Очень странным является заявление Лаврова, что Россия не претендует ни на какие сферы влияния. При этом попытку превратить Украину в "зону влияния" он забросил США.

Глава МИД России сказал, что с главой Госдепа не обсуждал размещение ракет на Кубе и в Венесуэле.

Москва хочет услышать ответ от США относительно "гарантий безопасности"

Что касается ультиматумов Москвы, которые та называет договорами о "гарантиях безопасности", то Лавров надеется услышать ответ уже на следующей неделе. Более того, такой ответ от Вашингтона глава МИД государства-агрессора хочет получить в письменном виде.

Обратите внимание! Лавров заявил, что после получения этих документов от представителей США, планируют новый контакт между американским и российским дипведомствами.

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Путин готов встречаться с Байденом, – Лавров

Лавров назвал разговор с главой Госдепа полезным и продуктивным, но при этом бросил камень в сторону США: якобы надеется, что эмоций у Вашингтона будет меньше. Также глава МИД заверил, что Владимир Путин всегда готов к разговору с Джо Байденом.

Блинкен о результатах переговоров с Лавровым

Впоследствии на пресс-конференцию вышел и Энтони Блинкен. Дипломат подчеркнул, что Вашингтон выступает за "единственный, жесткий и быстрый ответ" – в случае, если Россия нападет на Украину. Госсекретарь надеется, что стороны все-таки пойдут дипломатическим путем разрешения ситуации.

Мы не надеялись на прорыв сегодня, однако надеюсь, что мы стали больше понимать требования и ожидания друг друга,

– сказал Блинкен.

Это важно! Блинкен предупредил Лаврова, что пересечение российскими военными границы Украины будет считаться вторжением.

США обеспокоены действиями России в Украине

Блинкен отметил, что США обеспокоены действиями не только в Украине, но и в других странах. Госсекретарь США подтвердил, что Лавров сказал ему во время переговоров, что Россия никогда не имела намерения нападать на Украину, однако подчеркнул Блинкен, есть очевидные вещи – и напомнил о Крыме и Донбассе.

Вашингтон предоставит ответ относительно "гарантий безопасности"

США все-таки ответят относительно так называемых "гарантий безопасности" – в письменном виде. По словам Блинкена, США в ответе выразят свою "обеспокоенность".

Больше тезисов из пресс-конференции Блинкена:

Блинкен предложил Лаврову , чтобы Россия отвела свои войска от границы Украины. Этим Кремль должен доказать то, что действительно не намерен нападать.

Украины. Этим Кремль должен доказать то, что действительно не намерен нападать. После встречи с Лавровым госсекретарь США намерен провести консультации с президентом Байденом и Конгрессом.

США не уступят принципу "открытых дверей" в НАТО.

в НАТО. Россия и США могут совместно работать над решением проблем, в частности, говорится о контроле над вооружениями.

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Интересно! Блинкен, как и Лавров назвал разговор в Женеве "откровенным".

Как США реагируют на возможную агрессию России против Украины: коротко

Следующие шаги по противодействию российской агрессии в Вашингтоне будут принимать уже после встречи Блинкена с Лавровым.

Ранее президент Байден подчеркнул, что Вашингтон сочтет, что Россия осуществила полноценное вторжение, как только российские военные пересекут границу Украины.

Такие шаги Москвы сразу получат резкий ответ от США.

Госсекретарь США отмечал, что происходящее сейчас вокруг Украины является "кризисом с глобальными последствиями".

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