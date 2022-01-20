Джо Байден предостерег Владимира Путина от агрессии во время видеовстреч. Об этом глава Белого дома заявил во время общения с журналистами.

Обратите внимание Незначительных агрессий и маленьких народов не бывает, – Зеленский отреагировал на слова Байдена

Россию будет ждать резкий ответ США

Джо Байден заявил, что российская агрессия сразу получит резкий ответ от США. Агрессией будут считать любое пересечение украинской границы российскими войсками

Если любые мобилизованные российские подразделения пересекут украинскую границу, это будет вторжением, которое будет встречено жестким и скоординированным экономическим ответом, который я подробно обсудил с нашими союзниками,

– заявил Байден.

Кроме того, Байден подчеркнул, что вторжением будут считать и наличие "зеленых человечков" на территории Украины, как это было в Крыму в 2014 году. Также глава Белого дома отметил серьезные экономические последствия для России в случае полномасштабной агрессии.

Заявление Байдена о "незначительном вторжении"

Во время пресс-конференции 19 января президент США Джо Байден сделал довольно неоднозначное заявление относительно России. Глава Белого дома высказался о том, что наказание для Кремля за возможную агрессию будет зависеть от "масштаба вторжения".

Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и, в конце концов, нам придется спорить насчет того, что делать, а чего не делать. Если же есть что-то, где российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет,

– сказал Байден.

Такие слова президента США сразу же вызвали шквал критики в американских СМИ, реакция Украины не замедлила. Президент Владимир Зеленский в своем твиттере ответил Байдену и подчеркнул, что "маленьких народов" и "незначительных вторжений" не существует.

Дополняем новость...