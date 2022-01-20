Джо Байден застеріг Володимира Путіна від агресії під час відеозустрічей. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

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