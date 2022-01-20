Джо Байден застеріг Володимира Путіна від агресії під час відеозустрічей. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Зверніть увагу Незначних агресій і маленьких народів не буває, – Зеленський відреагував на слова Байдена
Доповнюємо новину...
У Білому дому опублікували заяву зі спростуванням слів Джо Байдена про "незначне вторгнення". У Вашингтоні наголосили, що будь-який перетин російськими військами нашого кордону вважатимуть вторгненням.
Джерело:Білий дім
Джо Байден застеріг Володимира Путіна від агресії під час відеозустрічей. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Зверніть увагу Незначних агресій і маленьких народів не буває, – Зеленський відреагував на слова Байдена
Доповнюємо новину...