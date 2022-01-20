Це сталося під час пресконференції 19 січня.Щоб уникнути непорозумінь, на сайті Білого дому речниця Байдена Джен Псакі оперативно опублікувала пояснення, як слід тлумачити слова президента США.

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Байден озвучив несподіваний термін – "незначне вторгнення"

19 січня президент США дав велику пресконференцію, під час якої журналісти багато запитували про ситуацію з Україною та Росією.

Джо Байден запевняв, що у випадку нового нападу Москви на Київ режим Володимира Путіна зазнає небаченого масштабу економічних санкцій.

Мовляв, "це буде катастрофа для Росії".

А проте серед слів Байдена журналісти зауважили й доволі неоднозначні.

Президент США припустив, що реакція Заходу може бути нерівномірною на напад Росії: якщо станеться "незначне вторгнення" – то у союзників по НАТО можуть виникнути розбіжності щодо покарання для Кремля.

Але глава Білого дому не уточнив, як саме будуть визначати, яке вторгнення буде "значним", а яке – "незначним".

Одна справа, якщо це буде незначне вторгнення, і, зрештою, нам доведеться сперечатися щодо того, що робити, а чого не робити. Якщо ж є щось, де російські сили перетинають кордон, вбивають українських бійців і так далі, я думаю, це все змінює,

– говорив Байден.

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Американські ЗМІ пишуть, що "Київ приголомшений"

На ці заяви миттєво відреагувала американська преса. У CNN, зокрема, зацитували неназваного українського чиновника, який "шокований тим, що президент США Байден бачить відмінність між вторгненням і вторгненням".

Це дає Путіну зелене світло на вхід до України за його бажанням,

– зазначив чиновник.

І додав, що раніше нічого подібного з боку влади Сполучених Штатів Америки не чув. Саме тому, мовляв, зараз "Київ приголомшений".

Псакі пояснила слова Байдена: перетин кордону – це агресія

Майже одразу на сайті Білого дому речниця Держдепу США Джен Псакі опублікувала коротке повідомлення, у якому пояснила, як слід розуміти слова Джо Байдена:

Президент Байден чітко сказав президенту Росії: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон – це буде поновлене вторгнення, і його зустрінуть швидкою, жорсткою та єдиною відповіддю США та союзники.

Псакі також додала, що в адміністрації Байдена чудово знають вміст "великого підручника агресії" Росії, де є не тільки військові дії, а й кібератаки та інші тактики.

Сьогодні він (Байден, – 24 канал) підтвердив, що ці акти російської агресії будуть зустрінуті рішучою, взаємною та єдиною відповіддю,

– ще раз наголосила речниця Держдепу.

Зверніть увагу: цього ж дня міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити проти Росії превентивні санкції – щоб зупинити агресію Москви. Причому не тільки проти самого Путіна, а й проти олігархів із його оточення.

Нагадаємо у відео: як Байден і Путін говорили про Україну