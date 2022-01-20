Это произошло во время пресс-конференции 19 января. Чтобы избежать недоразумений, на сайте Белого дома спикер Байдена Джен Псаки оперативно опубликовала объяснение, как следует толковать слова президента США.
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Байден озвучил неожиданный термин – "незначительное вторжение"
19 января президент США дал большую пресс-конференцию, во время которой журналисты много спрашивали о ситуации с Украиной и Россией.
- Джо Байден уверял, что в случае нового нападения Москвы на Киев режим Владимира Путина ощутит невиданный масштаб экономических санкций.
- Мол, "это будет катастрофа для России".
Однако среди слов Байдена журналисты заметили и довольно неоднозначные.
Президент США предположил, что реакция Запада может быть неравномерной на нападение России: если произойдет "незначительное вторжение" – то у союзников по НАТО могут возникнуть разногласия по поводу наказания для Кремля.
Но глава Белого дома не уточнил, как именно будут определять, какое вторжение будет "значительным", а какое – "незначительным".
Одно дело, если это будет незначительное вторжение, и, в итоге, нам придется спорить о том, что делать, а чего не делать. Если же есть что-то, где российские силы пересекают границу, убивают украинских бойцов и так далее, я думаю, это все меняет,
– говорил Байден.
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Американские СМИ пишут, что "Киев ошеломлен"
На эти заявления мгновенно отреагировала американская пресса. В CNN, в частности, процитировали неназванного украинского чиновника, который "шокирован тем, что президент США Байден видит разницу между вторжением и вторжением".
Это дает Путину зеленый свет на вход в Украину по его желанию,
– отметил чиновник.
И добавил, что раньше ничего подобного со стороны властей Соединенных Штатов Америки не слышал. Именно поэтому, мол, сейчас "Киев ошеломлен".
Псаки объяснила слова Байдена: пересечение границы – это агрессия
Почти сразу на сайте Белого дома пресс-секретарь Госдепа США Джен Псаки опубликовала краткое сообщение, в котором объяснила, как следует понимать слова Джо Байдена:
Президент Байден четко сказал президенту России: если любые российские военные силы пересекут украинскую границу – это будет возобновленное вторжение, и его встретят быстрым, жестким и единым ответом США и союзники.
Псаки также добавила, что в администрации Байдена отлично знают содержание "большого учебника агрессии" России, где есть не только военные действия, но и кибератаки и другие тактики.
Сегодня он (Байден, – 24 канал) подтвердил, что эти акты российской агрессии будут встречены решительным, взаимным и единым ответом,
– еще раз подчеркнула спикер Госдепа.
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