И надеются, что Владимир Путин "не желает войны". Такую позицию высказал президент США Джо Байден. Это произошло на большой пресс-конференции 19 января в Белом доме.

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США и Европа готовы применить против России невиданные санкции

У Джо Байдена спросили, что будут делать Соединенные Штаты Америки в случае новой атаки России на Украину, и почему глава Белого дома считает, что шаги США сдержат Россию.

Особенно с учетом того, что, мол, ранее введенные санкции против России и Владимира Путина не возымели действия.

Потому что он еще никогда не видел санкций, которые я обещал. У нас с Владимиром Путиным была довольно откровенная дискуссия,

– ответил Байден.

Далее, как отметил политик, последовали переговоры России с НАТО, России с США, России с ОБСЕ. После них мир будет наблюдать, на какие шаги пойдет Россия, чтобы реагировать соответственно:

Ибо одно дело – если Кремль пойдет на деэскалацию.

И совсем другое – если поведет себя агрессивно.

Это будет катастрофа для России. Если она пойдет на вторжение в Украину,

– подчеркнул Байден.

В пример экономических последствий для России он привел запрет для последней проводить какие-либо операции с долларом.

Как отметил президент США, последствия даже этого одного "пинка", не говоря уже о других (на которые согласились и США, и союзники и партнеры в Европе), будут и немедленными, и долговременными.

Что важно: Джо Байден отдельно сказал, что до сих пор не уверен, как Владимир Путин себя поведет – останется на дипломатическом пути или выберет военный.

На этом же мероприятии Байден сказал журналистам, что:

США не будут сокращать военное присутствие в Европе, однако вступление Украины в Альянс в ближайшее время – не вариант.

Переговоры России и НАТО могут "прийти к чему-то" – например, касаемо неразмещения стратегических вооружений в Украине.

К слову, именно в этот день Киев посетил государственный секретарь США Энтони Блинкен:

В Украине Блинкен встретился с президентом Зеленским – обсуждали итоги недели интенсивной дипломатии, которую представители США завершили вместе с Россией.

Также глава Госдепа в очередной раз выразил поддержку со стороны США территориальной целостности Украины. И заверил, что наша страна не будет одинока в случае нового вторжения Кремля.