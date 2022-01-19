Байден говорил с сенаторами за закрытыми дверями. Речь шла о полной поддержке Украины в случае российского вторжения.

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Пока никто не дал Владимиру Путину в нос. Предварительно он вторгся в Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году. Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО и двухпартийное большинство готовы помочь Украине удостовериться, что, если это произойдет в этот раз, у Владимира Путина будет кровь из носа,

– заявил сенатор Роджер Викер.

Также во время встречи Байдена призвали предоставить Украине военную помощь.

Санкции в отношении "Северного потока-2"

Сенаторы призвали Белый дом применить санкции в отношении газопровода "Северный поток-2" и предоставить Украине оборонительную военную помощь перед любым вторжением России. В то же время расходятся мнения относительно того, когда именно вводить ограничения. То есть сейчас, как предупреждение Путину или после возможного вторжения.

Дипломаты призывают действовать решительно после того, как переговоры с Россией остановились. Однако агрессор продолжает накапливать войска вдоль границы Украины.

По словам сенатора Кевина Крамера, президент Байден "поднял важный момент". Он утверждал, что санкции не являются простыми, потому что будут иметь влияние на союзников США и экспортеров.

В то же время разногласия между партиями по санкциям Путин не должен воспринимать как "разобщенность в нашей решимости стоять вместе с народом Украины и стоять со свободой".

Что известно о визите сенаторов в Украину

Президент Владимир Зеленский 18 января в Киеве провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США. Политики обсудили ситуацию с безопасностью вокруг Украины, сенаторы выразили полную поддержку Киеву.

В состав делегации вошли сенаторы Роберт Портман и Крис Мерфи, Джин Шахин, Эми Клобучар, Ричард Блюменталь и Роджер Викер. Зеленский поблагодарил Конгресс за солидарность с народом Украины.

Сенатор США Роб Портман в своей речи в Киеве акцентировал, что в 2014 году украинцы выбрали быть с Западом, теперь очередь Запада поддерживать наших граждан.

Сенатор Митт Ромни заявлял, что США и партнеры должны помешать Владимиру Путину воссоздать Советский Союз. Политик убежден, что глава Кремля хочет именно этого.

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