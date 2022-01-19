Безнаказанность откроет ящик Пандоры, – Блинкен

Россия своими действиями показывает, что может силой изменять границы своих соседей. Об этом Блинкен сказал в подкасте.

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Политик отметил, что Россия показывает, что может решать за соседей, какими должны быть их решения, с кем они могут вступать в союзы и тому подобное.

Есть страна, которая говорит, что это нормально иметь сферы влияния, в которых она может подчинять своей воле другие страны. Если мы оставим это безнаказанным, то откроем ящик Пандоры. И это касается не только Украины,

– предупредил госсекретарь.

Он считает, что тогда другие автократические страны в мире, такие как Россия, решат так делать.

"Это будет рецептом конфликта, рецептом хаоса, рецептом человеческих страданий и рецептом подрыва демократии", – отметил Блинкен.

Госсекретарь США срочно прибыл в Украину

Утром 19 января Блинкен прибыл со срочным визитом в Киев. Его встретил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник. Американский политик должен обсудить с украинскими властями угрозу российского вторжения.

Кстати, такой визит стал очень неожиданным, ведь объявили о нем только 18 января. В Киеве Блинкен встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским. Кроме российской агрессии, политики будут говорить о безопасности, торговой инвестиционной и других сферах.

20 января представитель Госдепа посетит Берлин, а 21 января встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве и призовет его к деэскалации.

Обратите внимание! Президент Джо Байден говорил, что США будут резко реагировать, если Владимир Путин нападет на Украину. В то же время сенаторы призвали главу государства одобрять определенные действия немедленно, а не ждать вторжения. Речь идет об увеличении военной поддержки Украины, усилении санкций против газопровода "Северный поток-2" и т.д.

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