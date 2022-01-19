Безкарність відкриє скриньку Пандори, – Блінкен
Росія своїми діями показує, що може силою змінювати межі своїх сусідів. Про це Блінкен сказав у подкасті.
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Політик зазначив, що Росія показує, що може вирішувати за сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати в союзи тощо.
Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори. І це стосується не лише України,
– попередив держсекретар.
Він вважає, що тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, вирішать так робити.
"Це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії", – зазначив Блінкен.
Держсекретар США терміново прибув в Україну
Зранку 19 січня Блінкен прибув із терміновим візитом до Києва. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник. Американський політик має обговорити з українською владою загрозу російського вторгнення.
До речі, такий візит став дуже несподіваним, адже оголосили про нього лише 18 січня. У Києві Блінкен зустрінеться із очільником МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Крім російської агресії, політики говоритимуть про безпекову, торговельну, інвестиційну та інші сфери.
20 січня представник Держдепу відвідає Берлін, а 21 січня – зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві та закличе його до деескалації.
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