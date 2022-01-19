Безкарність відкриє скриньку Пандори, – Блінкен

Росія своїми діями показує, що може силою змінювати межі своїх сусідів. Про це Блінкен сказав у подкасті.

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Політик зазначив, що Росія показує, що може вирішувати за сусідів, якими мають бути їхні рішення, з ким вони можуть вступати в союзи тощо.

Маємо країну, яка каже, що це нормально мати сфери впливу, в яких вона може підпорядковувати своїй волі інші країни. Якщо ми залишимо це безкарним, то відкриємо скриньку Пандори. І це стосується не лише України,

– попередив держсекретар.

Він вважає, що тоді й інші автократичні країни у світі, такі як Росія, вирішать так робити.

"Це буде рецептом конфлікту, рецептом хаосу, рецептом людських страждань та рецептом підриву демократії", – зазначив Блінкен.

Держсекретар США терміново прибув в Україну

Зранку 19 січня Блінкен прибув із терміновим візитом до Києва. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник. Американський політик має обговорити з українською владою загрозу російського вторгнення.

До речі, такий візит став дуже несподіваним, адже оголосили про нього лише 18 січня. У Києві Блінкен зустрінеться із очільником МЗС Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Крім російської агресії, політики говоритимуть про безпекову, торговельну, інвестиційну та інші сфери.

20 січня представник Держдепу відвідає Берлін, а 21 січня – зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві та закличе його до деескалації.

Зверніть увагу! Президент Джо Байден казав, що США різко реагуватимуть, якщо Володимир Путін нападе на Україну. Водночас сенатори закликали главу державу схвалювати певні дії негайно, а не чекати вторгнення. Мовиться про збільшення військової підтримки України, посилення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2" тощо.

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