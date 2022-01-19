Журналістка Дженіфер Ханслер оприлюднила фото Блінкена, який вже прилетів до Києва. Його зустрів заступник міністра закордонних справ Дмитро Сеник.

До речі Напередодні візиту у Київ: Блінкен телефоном поговорив із Лавровим

Зауважимо, що візит Держсекретаря став доволі несподіваним, оскільки оголосили про нього лише напередодні, 18 січня.

Мета візиту

У МЗС зазначали, що Блінкен приїде до Києва на запрошення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Держсекретар зустрінеться з дипломатом, а також – з президентом Володимиром Зеленським.

Відомо, що політики говоритимуть про втілення комплексного пакету стримування агресії Росії. Крім того, темою для обговорення стане партнерство у безпековій, торговельній, інвестиційній та інших сферах.

До слова, у Держдепі США поїздку Блінкена називають "результатом інтенсивних дипломатичних переговорів з європейськими союзниками та партнерами щодо спільних дій проти російської загрози Україні".

До слова, ЗМІ показали кадри, на яких держсекретар США сідає в літак перед вильотом в Україну.

Потім Блінкен вирушить у Берлін та Москву

Вже 20 січня Блінкен відвідає Берлін. Там він зустрінеться з очільниками МЗС країн "трансатлантичної четвірки, до якої входять США, Німеччина, Франція та Велика Британія.

Крім того, 21 січня Блінкег зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Женеві. Політик закличе російську сторону до деескалації.

США хочуть з'ясувати, чи справді Росія готова розглядати питання, пов'язані з безпекою в Європі. Ознакою серйозних намірів могло б стати зниження чисельності сил біля українського кордону.

Блінкен зідзвонився з Лавровим

До слова, перед цим Блінкен провів телефонну розмову з Лавровим. Під час неї Держсекретар наголосив, що США – непохитно віддані територіальній цілісності та суверенітету України.

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