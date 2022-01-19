Журналистка Дженнифер Ханслер обнародовала фото Блинкена, уже прилетевшего в Киев. Его встретил заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник.

Кстати Накануне визита в Киев: Блинкен по телефону поговорил с Лавровым

Заметим, что визит Госсекретаря стал достаточно неожиданным, поскольку объявили о нем только накануне, 18 января.

Цель визита

В МИД отмечали, что Блинкен приедет в Киев по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Госсекретарь встретится с дипломатом, а также – с президентом Владимиром Зеленским.

Известно, что политики будут говорить о реализации комплексного пакета сдерживания агрессии России. Кроме того, темой для обсуждения станет партнерство по безопасности, торговой, инвестиционной и других сферах.

К слову, в Госдепе США поездку Блинкена называют "результатом интенсивных дипломатических переговоров с европейскими союзниками и партнерами по совместным действиям против российской угрозы Украине".

СМИ показали кадры, на которых госсекретарь США садится в самолет перед вылетом в Украину.

Затем Блинкен отправится в Берлин и Москву.

Уже 20 января Блинкен посетит Берлин. Там он встретится с главами МИД стран "трансатлантической четверки", в которую входят США, Германия, Франция и Великобритания.

Кроме того, 21 января Блинкег встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Женеве. Политик призовет российскую сторону к деэскалации.

США хотят выяснить, действительно ли Россия готова рассматривать вопросы, связанные с безопасностью в Европе. Признаком серьезных намерений могло стать снижение численности сил у украинской границы. Кстати, перед этим Блинкен провел телефонный разговор с Лавровым.

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