В ходе беседы с Лавровым Блинкен подчеркнул, что вопрос обсуждения евробезопасности должен проходить при участии союзников НАТО и европейских партнеров. В частности, Украины.

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Также Блинкен подчеркнул, что Штаты – непреклонно привержены территориальной целостности и суверенитету Украины.

Госсекретарь США сообщил представителю страны-агрессора, что важно продолжить дипломатический путь для деэскалации напряжения. Оно связано с очень тревожным наращиванием русской армии в Украине и вблизи нее.

Визит Блинкена в Киев

Визит в украинскую столицу Блинкен совершит по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Политики обсудят ряд важных вопросов.

Кулеба и Блинкен намерены обсудить меры практической поддержки Украины со стороны Штатов и активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Также политики обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в ряде сфер.

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