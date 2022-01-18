Как заявили в украинском Министерстве иностранных дел, Блинкен совершит визит в Украину именно по приглашению Кулебы.

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Визит станет продолжением тесной координации действий Украины и США для сдерживания России от дальнейшей агрессии.

О чем будут говорить Кулеба и Блинкен

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен проведут переговоры по дальнейшему воплощению комплексного пакета сдерживания России. Также они планируют обсудить:

меры практической поддержки Украины со стороны США,

активные дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в:

безопасностной,

торговой,

инвестиционной и других сферах.

Предыдущий визит Блинкена в Украину

Энтони Блинкен уже был с официальным визитом в Украине. В мае 2021 года он посещал Киев, вместе со своим заместителем Викторией Нуланд. Госсекретарь США обсуждал с руководством Украины успех в продвижении реформ, а также российскую агрессию. Тогда Блинкен встретился с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и главой МИД Дмитрием Кулебой.

Заметим, что Блинкен неоднократно подчеркивал беспрекословную поддержку Украины. По словам госсекретаря, Вашингтон готов увеличить оборонную помощь нашей стране. Кроме того, в Госдепе заявили, что США и НАТО готовы продолжать переговоры с Россией, чтобы предотвратить возможную эскалацию.

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