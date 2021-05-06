Самолет с госсекретарем Соединенных Штатов Америки приземлился в аэропорту "Борисполь" примерно в 00:20 6 мая. Перед этим Госдеп опубликовал заявление по поводу визита Энтони Блинкена в Украину.

Официальная программа Блинкена в Киеве начнется уже утром этого же дня. Госсекретарь среди прочего встретится с президентом Зеленским и премьером Шмыгалем.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев.

Самолет с Энтони Блинкеном на борту приземлился в "Борисполе" в 00:20. Госсекретарь США уже опубликовал по этому поводу пост в твиттере.

Прибыл в Киев со стремлением усилить партнерство Украины и США. Это будет важная возможность обсудить с украинскими партнерами российскую агрессию, а также подчеркнуть необходимость соблюдения темпов и сосредоточенности в продвижении реформ,

– заявил Блинкен.

Уже в этот день, 6 мая, Блинкен встретится с президентом Украины Зеленским, главой МИД Кулебой, премьер-министром Шмыгалем, другими официальными лицами и представителями гражданского общества.

Госдеп США обнародовал заявление о визите Блинкена в Украину

В заявлении по случаю визита госсекретаря США в Госдепе еще раз подчеркнули, что поддерживают евроинтеграционные стремления Украины, следят за действиями России и приветствуют намерения Украины проводить реформы.

Заявление Госдепа: главное

В целом заявление Госдепа содержит четыре пункта.

Первый – об отношениях США и Украины. Там указано, что США решительно поддерживают усилия Украины в ее евроатлантических стремлениях и желании построить развитую страну с демократическим будущим.



Второй – о российской агрессии. Вашингтон, как и большинство цивилизованного мира, обеспокоен агрессию России, ее риторикой, и присутствием войск в оккупированном Крыму и у украинских границ.

Белый дом подчеркнул, что Крым – это Украина, и Донбасс – это Украина, а иного мнения и быть не может.

Третий – об украинских реформах. В США подчеркнули, что в Украине следует строить целостные институты и систему подотчетного управления государственными и корпоративными учреждениями. Именно это является залогом евроатлантического будущего Украины. Как и борьба с коррупцией и продвижение верховенства права и судебной реформы.



Четвертый – о помощи США Украине. В Госдепе напомнили, что США предоставили Киеву с 2014 года более 4,6 миллиарда долларов, в том числе и для сферы безопасности. Вспомнили и о других формах помощи – в борьбе против коронавируса, в гуманитарной сфере и прочее.