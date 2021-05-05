Россию надо заставить выполнять международные обязательства, – Блинкен
Государственный секретарь США призвал международное сообщество вместе противостоять поведению России. И добиваться того, чтобы она выполняла свои международные обязательства.
Источник:твиттер Энтони Блинкена
Об этом Энтони Блинкен написал в твиттере ночь на 5 мая по времени Киева. Впоследствии его комментарий дополнил представитель Госдепа Нед Прайс, упомянув Украину.
Стоит помнить Байден хочет в этом июне встретиться с Путиным в Европе
Блинкен в очередной раз призвал давить на Россию
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление – чтобы Кремль выполнял свои международные обязательства. А для этого международное сообщество должно работать консолидировано.
Нам нужно работать вместе, чтобы разоблачать поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия, и оказать давление на Москву, чтобы та придерживалась своих международных обязательств,
– написал Блинкен в твиттере.
Представитель Госдепа Нед Прайс также в твиттере сделал репост сообщения Блинкена и дополнил его таким комментарием:
- "Россия должна выполнять свои обязательства по минскими договоренностями и добросовестно работать над прекращением конфликта на Востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма".
Напомним, новоназначенная заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев вместе с самим государственным секретарем Энтони Блинкеном.
- Это произойдет сразу после их визита в Лондон, куда представители Белого дома приехали 4 мая.
К слову США решительно против "Северного потока-2", – Блинкен немецком министру
Поделиться новостью