Государственный секретарь США призвал международное сообщество вместе противостоять поведению России. И добиваться того, чтобы она выполняла свои международные обязательства.

Об этом Энтони Блинкен написал в твиттере ночь на 5 мая по времени Киева. Впоследствии его комментарий дополнил представитель Госдепа Нед Прайс, упомянув Украину.

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Блинкен в очередной раз призвал давить на Россию

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что на Россию нужно оказывать давление – ч тобы Кремль выполнял свои международные обязательства. А для этого международное сообщество должно работать консолидировано.

Нам нужно работать вместе, чтобы разоблачать поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия, и оказать давление на Москву, чтобы та придерживалась своих международных обязательств,

– написал Блинкен в твиттере.

Нам нужно работать вместе, чтобы критиковать поведение России, требовать от России ответственности за ее действия и добиваться от Москвы соблюдения своих международных обязательств и обязательств. - Секретарь Энтони Блинкен (@SecBlinken) 4 мая 2021 г.

Представитель Госдепа Нед Прайс также в твиттере сделал репост сообщения Блинкена и дополнил его таким комментарием:

"Россия должна выполнять свои обязательства по минскими договоренностями и добросовестно работать над прекращением конфликта на Востоке Украины. Она также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма".

Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины. Он также должен прекратить незаконную оккупацию Крыма. https://t.co/eCKNqaHDk0 - Нед Прайс (@StateDeptSpox) 4 мая 2021 г.

Напомним, новоназначенная заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд прибудет в Киев вместе с самим государственным секретарем Энтони Блинкеном.

Это произойдет сразу после их визита в Лондон, куда представители Белого дома приехали 4 мая.