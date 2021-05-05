Державний секретар США закликав міжнародну спільноту разом протистояти поведінці Росії. І домагатися того, щоб вона виконувала свої міжнародні зобов'язання.

Про це Ентоні Блінкен написав у твітері проти ночі 5 травня за часом Києва. Згодом його коментар доповнив речник Держдепу Нед Прайс, згадавши про Україну.

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Блінкен вкотре закликав тиснути на Росію

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що на Росію потрібно чинити тиск – щоб Кремль виконував свої міжнародні зобов'язання. А для цього міжнародна спільнота повинна працювати консолідовано.

Нам потрібно працювати разом, щоб викривати поведінку Росії, притягувати Росію до відповідальності за її дії, і чинити тиск на Москву, аби та дотримувалася своїх міжнародних зобов'язань,

– написав Блінкен у твітері.

We need to work together to call out Russia’s behavior, hold Russia accountable for its actions, and press Moscow to adhere to its international commitments and obligations. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 4, 2021

Речник Держдепу Нед Прайс також у твітері зробив репост повідомлення Блінкена й доповнив його таким коментарем:

"Росія повинна виконувати свої зобов'язання за мінськими домовленостями та сумлінно працювати над припиненням конфлікту на Сході України. Вона також повинна припинити незаконну окупацію Криму".

Russia must uphold its commitments under the Minsk agreements and work in good faith to end the conflict in eastern Ukraine. It must also end its illegal occupation of Crimea. https://t.co/eCKNqaHDk0 — Ned Price (@StateDeptSpox) May 4, 2021

Нагадаємо, новопризначена заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибуде в Київ разом зі самим державним секретарем Ентоні Блінкеном.

Це станеться одразу після їхнього візиту до Лондона, куди представники Білого дому приїхали 4 травня.

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