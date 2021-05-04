Заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прибуде в Київ разом з Ентоні Блінкеном. Спочатку вони відвідують Велику Британію, а вже – згодом Україну.

Про це повідомили в пресслужбі Державного департаменту США. До Лондона Блінкен та Нуланд прибули 4 травня.

​До теми Налагодження відносин США з Росією залежить тільки від Москви, – Блінкен

Вже наступного дня – приїдуть до столиці України.

З ким зустрінеться Ентоні Блінкен:

Президентом України Володимиром Зеленським.

Главою МЗС Дмитром Кулебою.

Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Главою Православної церкви Епіфанієм.

Іншими офіційними особами.

У Лондоні голова Держдепу бере участь у переговорах міністрів закордонних справ "Великої сімки".

Блінкен під час візиту до Європи підніматиме "критичні теми"

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що під час візиту до Європи Блінкен підніме "критичні теми", які стосуються Росії, Афганістану, України та Ірану. У Києві держсекретар запевнить керівництво держави у підтримці Вашингтона.