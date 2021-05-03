У Financial Times вважають, що готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні – під питанням. Водночас ймовірні переговори з Путіним не виглядають обнадійливими, вважають ЗМІ.

Наразі британська преса зі скептицизмом обговорює пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним. На зустрічі влади України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорюватимуть тему Донбасу.

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У чому полягає позиція ЗМІ щодо підтримки України

Проте британські ЗМІ зазначили, що американський високопосадовець зверне увагу й на питання корупції, що псує відносини між країнами.

У виданні вважають, що Київ не впевнений, чи Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи.

Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на глибше втручання США 6 років тому,

– додали у газеті.

Блінкен підніме тему корупції

The Independent зазначили, що Держсекретар США Ентоні Блінкен приїде до Європи для "критичних переговорів" щодо Росії, України, Афганістану та Ірану.

"У Києві Блінкен планує знову запевнити Україну в підтримці США на тлі підтримки Росією окупантів на Сході країни та стягнення військ на кордоні. Однак він також підніме питання стійкої стурбованості США корупцією", – пише газета.

Серед питань, які обговорюватиме Блінкен – корупція в енергетичній сфері України, яка може стосуватися й справи про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа, зазначили у виданні.

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