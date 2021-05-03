Перед візитом Блінкена готовність США посилити підтримку України опинилася під питанням – ЗМІ
У Financial Times вважають, що готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту в Україні – під питанням. Водночас ймовірні переговори з Путіним не виглядають обнадійливими, вважають ЗМІ.
Джерело:Financial Times
Наразі британська преса зі скептицизмом обговорює пропозицію Володимира Зеленського зустрітися з Володимиром Путіним. На зустрічі влади України з держсекретарем США Ентоні Блінкеном обговорюватимуть тему Донбасу.
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У чому полягає позиція ЗМІ щодо підтримки України
Проте британські ЗМІ зазначили, що американський високопосадовець зверне увагу й на питання корупції, що псує відносини між країнами.
У виданні вважають, що Київ не впевнений, чи Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи.
Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на глибше втручання США 6 років тому,
– додали у газеті.
Блінкен підніме тему корупції
The Independent зазначили, що Держсекретар США Ентоні Блінкен приїде до Європи для "критичних переговорів" щодо Росії, України, Афганістану та Ірану.
"У Києві Блінкен планує знову запевнити Україну в підтримці США на тлі підтримки Росією окупантів на Сході країни та стягнення військ на кордоні. Однак він також підніме питання стійкої стурбованості США корупцією", – пише газета.
Серед питань, які обговорюватиме Блінкен – корупція в енергетичній сфері України, яка може стосуватися й справи про імпічмент експрезидента США Дональда Трампа, зазначили у виданні.
Позиція Держдепу США щодо України: останні новини
- У Держдепартаменті США висловили стурбованість через рішення Кабміну щодо кадрових змін у "Нафтогазі". Відповідні кроки назвали зневагою до чесних та прозорих корпоративних практик.
- У відомстві запевняли, що США підтримують ініціативу України щодо деокупації півострова – Кримську платформу, й готові приєднатися до неї.
- Відреагували у Держдепі й на відведення військ Росії від українських кордонів. Наразі офіційний візит Державного секретара США Ентоні Блінкена у Київ запланований на 5 – 6 травня.
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