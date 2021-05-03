В Financial Times считают, что готовность США усилить свою роль в урегулировании конфликта в Украине – под вопросом. В то же время вероятные переговоры с Путиным не выглядят обнадеживающими, считают СМИ.

Сейчас британская пресса со скептицизмом обсуждает предложение Владимира Зеленского встретиться с Владимиром Путиным. На встрече властей Украины с госсекретарем США Энтони Блинкеном будут обсуждать тему Донбасса.

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Однако британские СМИ отметили, что американский чиновник обратит внимание и на вопрос коррупции, что портит отношения между странами.

В издании считают, что Киев не уверен, настроен ли Вашингтон на новые мирные инициативы.

Хотя Байден является другом Украины, в его администрации есть служащие времен Обамы, которые скептически смотрели на более глубокое вмешательство США 6 лет назад,

– добавили в газете.

Блинкен поднимет тему коррупции

The Independent отметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Европу для "критических переговоров" по России, Украине, Афганистану и Ирану.

"В Киеве Блинкен планирует снова заверить Украину в поддержке США на фоне поддержки Россией оккупантов на Востоке страны и стягивания войск на границе. Однако он также поднимет вопрос устойчивой обеспокоенности США коррупцией", – пишет газета.

Среди вопросов, которые будет обсуждать Блинкен – коррупция в энергетической сфере Украины, которая может касаться и дела об импичменте президента США Дональда Трампа, отметили в издании.

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