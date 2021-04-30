Госсекретарь США приедет в Украину и встретится с Зеленским
Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину после саммита G7 в Великобритании. Его официальный визит в Киев запланирован на 5 – 6 мая.
Источник:Госдеп США
Такую информацию обнародовали на сайте Государственного департамента США. Блинкен проведет в Киеве ряд важных встреч.
Важно США продолжат поддерживать Украину летальным оружием, – Госдеп
Блинкен встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами, а также с общественными активистами.
Он подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии со стороны России,
– отметили в Госдепе.
Там также добавили, что Блинкен будет поощрять дальнейший прогресс в реализации программы институциональных реформ, в частности – по борьбе с коррупцией.
"Именно это является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", – отметили в американском ведомстве.
Вероятно, что находясь в Украине, Блинкен сможет обсудить детали возможной встречи Зеленского и Байдена в 2021 году.
Последние заявления Госдепа США касательно Украины
- В Госдепе отметили, что крайне обеспокоены решением Кабмина о кадровых изменениях в "Нафтогазе". Такие шаги там назвали пренебрежением к честным и прозрачным корпоративным практикам.
- Ранее в ведомстве заверили, что США поддерживают "Крымскую платформу" – мирную инициативу Украины по деоккупации полуострова. Там готовы присоединиться к ней.
- Отреагировали в Госдепе и на отвод российских войск от границ Украины. "Мы слышали слова, теперь ждем действий", – пояснил представитель ведомства.
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