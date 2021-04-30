Государственный секретарь США Энтони Блинкен посетит Украину после саммита G7 в Великобритании. Его официальный визит в Киев запланирован на 5 – 6 мая.

Такую информацию обнародовали на сайте Государственного департамента США. Блинкен проведет в Киеве ряд важных встреч.

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Блинкен встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, другими официальными лицами, а также с общественными активистами.

Он подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии со стороны России,

– отметили в Госдепе.

Там также добавили, что Блинкен будет поощрять дальнейший прогресс в реализации программы институциональных реформ, в частности – по борьбе с коррупцией.

"Именно это является ключом к обеспечению демократических институтов Украины, экономического процветания и евроатлантического будущего", – отметили в американском ведомстве.

Вероятно, что находясь в Украине, Блинкен сможет обсудить детали возможной встречи Зеленского и Байдена в 2021 году.

Интересно! Блинкена связывают с Украиной семейные корни. Он часто вспоминал, что его родственники жили в Киеве перед тем, как переехали в США.

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