США на фоне напряжения у границы заявили, что будут поддерживать Украину в сфере безопасности и обороны. В частности, речь идет о поставках летальных оборонительных систем.

США и в дальнейшем будет работать над тем, чтобы поддерживать Украину в сфере безопасности. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

Кстати Россия является агрессором, – Госдеп США о военной эскалации

Что говорят в Госдепе

По словам спикера, Украина нуждается в поддержке, чтобы защитить себя от российской агрессии. Таким образом Прайс прокомментировал сообщения СМИ о возможной новой поставке американского оружия.

Представитель Госдепа добавил, что поддержка охватывает, в частности, летальные оборонные системы. Он также напомнил, что Штаты выделили Украине в сфере безопасности более 2 миллиардов долларов с начала российской агрессии.

Обратите внимание! Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Сенате США пообещали увеличить размер военной помощи для Украины. Комитет Сената поддержал этот законопроект.

Обострение у границы: основное

Россия активно стягивает войска к границе с Украиной с конца марта 2021 года. Страна-агрессор также перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.

В Пентагоне заявили, что количество войск у границы больше, чем было в 2014 году.

Президент Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что Украина не хочет войны, но будет защищать свои земли от врага.

Кстати, США уверяли, что в случае наступления России не оставят Украину одну.

Российские войска у границы / Инфографика 24 канала