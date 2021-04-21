Россия является агрессором, – Госдеп США о военной эскалации
Соединенные Штаты не сомневаются в том, Россия – государство-агрессор. Это никоим образом не изменят все попытки российской пропаганды оправдать наращивание своих сил на границе с Украиной и обвинить в провокациях Киев.
Источник:твитер Госдепа США
Об этом на брифинге в Вашингтоне заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя эскалацию конфликта со стороны России.
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Госдеп США об агрессии России
Итак, позвольте мне быть четким: Россия – агрессор,
– заявил Прайс.
Он отметил, что США "глубоко обеспокоены" агрессивными действиями и риторикой России, направленными против Украины. Однако, по его словам, нет никаких подтверждений того, что провокации оказывает Украина для усиления напряжения, как об этом заявляют в Москве.
"Что мы действительно видим – это кампанию дезинформации России, созданную для фальшивых обвинений Украины за то, что делает сам Кремль", – добавил представитель Госдепа.
Прайс также напомнил, что тема эскалации конфликта со стороны России была одной из главных в ходе дискуссий в Брюсселе на прошлой неделе. Там с визитом находился госсекретарь Блинкен. Кроме того, этот вопрос актуален и в других международных переговорах главы Госдепартамента США.
Официальный представитель Госдепа отметил, что в НАТО твердо и единодушно подтвердили, что продолжают быть с Украиной, которая является одним из ключевых партнеров Альянса в регионе.
Россия стягивает войска к границам Украины: основное
- От конца марта систематически появляются фото- и видеодоказательства взимания Россией войск к границам с Украиной и на оккупированный Крым. В разведке Минобороны сообщили, что агрессор может готовить провокации и намерен продвинуться вглубь Украины.
- Кроме того, Кремль начал активно работать и на информационном фронте, массово распространяя фейки о том, что обострение якобы охотно Украины.
- В Пентагоне подсчитали российские войска, которые собрались возле границы Украины. В США отметили, что это количество точно больше, чем в 2014 году.
- А глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас можно наблюдать наибольшее сосредоточение российской армии возле границы Украины.
- Международное сообщество обещает Украине поддержку в случае полномасштабной войны.
Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу
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