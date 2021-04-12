Блинкен и Столтенберг обсудили действия России возле украинских границ
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели официальную беседу. Во время нее они затронули тему российского обострения на временно оккупированном Донбассе.
Источник:Госдепартамент США
Детали разговора политиков
Блинкен и Столтенберг обсудили ряд вопросов. Не обошли вниманием и стягивание российских войск к границе Украины.
Важно Мы готовы к наступлению России, – Зеленский
Политики обсудили немедленную необходимость прекращения Россией агрессивного военного накопления вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму,
– говорится в сообщении.
Блинкен и Столтенберг проанализировали перспективы продвижения мира в Афганистане, а также планы будущего саммита НАТО.
Заметим, по данным украинской разведки, Россия будет перебрасывать свои войска к границам еще до конца апреля 2021 года. Сейчас Москва стянула 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников.
Главное об обострении на Донбассе
- В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к нашей границе под видом боевых учений. Кроме того, разведка установила, что Кремль может попытаться продвинуться вглубь Украины.
- Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила полевой военный лагерь России возле украинской границы.
- ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики на Донбассе стянули танки.
- Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что не оставит Украину наедине в случае российской эскалации.
Расположение российских войск возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью