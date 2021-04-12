Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели официальную беседу. Во время нее они затронули тему российского обострения на временно оккупированном Донбассе.

Детали разговора политиков

Блинкен и Столтенберг обсудили ряд вопросов. Не обошли вниманием и стягивание российских войск к границе Украины.

Важно Мы готовы к наступлению России, – Зеленский

Политики обсудили немедленную необходимость прекращения Россией агрессивного военного накопления вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму,

– говорится в сообщении.

Блинкен и Столтенберг проанализировали перспективы продвижения мира в Афганистане, а также планы будущего саммита НАТО.

Заметим, по данным украинской разведки, Россия будет перебрасывать свои войска к границам еще до конца апреля 2021 года. Сейчас Москва стянула 16 батальонно-тактических групп мотострелков, танкистов и десантников.

Главное об обострении на Донбассе

В конце марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к нашей границе под видом боевых учений. Кроме того, разведка установила, что Кремль может попытаться продвинуться вглубь Украины.

Международная группа расследователей Conflict Intelligence Team обнаружила полевой военный лагерь России возле украинской границы.

ОБСЕ сообщила, что пророссийские боевики на Донбассе стянули танки.

Вместе с тем президент США Джо Байден заявил, что не оставит Украину наедине в случае российской эскалации.



Расположение российских войск возле границы с Украиной / Инфографика 24 канала