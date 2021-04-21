Сполучені Штати не сумніваються у тому, Росія – держава-агресор. Це жодним чином не змінять усі спроби російської пропаганди виправдати нарощування своїх сил на кордоні з Україною та звинуватити у провокаціях Київ.

Про це на брифінгу у Вашингтоні заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи ескалацію конфлікту зі сторони Росії.

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Держдеп США про агресію Росії

Отже, дозвольте мені бути чітким: Росія – агресор,

– заявив Прайс.

Він наголосив, що США "глибоко занепокоєні" агресивними діями та риторикою Росії, спрямованими проти України. Водночас, за його словами, немає жодних підтверджень того, що провокації чинить Україна для посилення напруження, як про це заявляють у Москві.

"Що ми справді бачимо – це російську кампанію дезінформації, створену для фальшивих звинувачень України за те, що робить сам Кремль", – додав речник Держдепу.

Прайс також нагадав, що тема ескалації конфлікт зі сторони Росії була однією з головних під час дискусій у Брюсселі минулого тижня. Там з візитом перебував держсекретар Блінкен. Окрім того, це питання актуальне і в інших міжнародних перемовинах глави Держдепартаменту США.

Офіційний представник Держдепу зазначив, що в НАТО твердо й одностайно підтвердили, що продовжують бути пліч-о-пліч з Україною, яка є одним із ключових партнерів Альянсу в регіоні.

Росія стягує війська до кордонів України: основне

Від кінця березня систематично з'являються фото- та відеодокази стягнення Росією військ до кордонів з Україною та на окупований Крим. У розвідці Міноборони повідомили, що агресор може готувати провокації та має наміри просунутись вглиб України.

Крім того, Кремль почав активніше працювати й на інформаційному фронті, масово поширюючи фейки про те, що загострення нібито охоче Україна.

У Пентагоні підрахували російські війська, які зібрались біля кордону України. У США зазначили, що ця кількість точно більша, ніж у 2014 році.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що зараз можна спостерігати найбільше зосередження російської армії біля кордону України.

Міжнародна спільнота обіцяє Україні підтримку у випадку повномасштабної війни.



Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу