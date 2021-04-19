Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что сейчас можно наблюдать самую большую концентрацию русской армии возле границ Украины, которая когда-либо была. В этом контексте Боррель вновь призвал Россию к деэскалации ситуации.

Об этом Боррель сказал после видеоконференции глав МИД стран ЕС. Он отметил, что на встрече все министры единодушно высказались за полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Также глава дипломатии ЕС заявил, что российское наращивание военных сил очень беспокоит Евросоюз.

Более 150 тысяч российских военных находятся на границе Украины и в Крыму. Это самая большая концентрация российской армии возле границ Украины, которая когда-либо была,

– отметил Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС увеличивает дипломатические усилия для восстановления украинской территориальной целостности. В то же время Боррель отметил, что Евросоюз ждет устойчивого прогресса в реформах.

Добавим, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-встрече с министрами иностранных дел ЕС предложил Евросоюзу подготовить новые секторальные санкции против России на фоне стягивания ее войск к украинской границе. Ранее депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции ЕС против России неизбежны.

Эскалация на Донбассе: главное

В течение последних недель Россия активно стягивает свои войска к границам Украины. По данным украинской разведки, до 20 апреля страна-агрессор стянет к нашей границе 110 тысяч военных.

В то же время войска России зафиксировали в оккупированном Крыму и даже в Приднестровье. А в середине апреля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 269 единиц различного типа вооружения и военной техники, которые были размещены на Донбассе с нарушением.



Войска России возле границ Украины / Инфографика 24 канала