Российская экономика в значительной степени зависит от процессов в Европейском Союзе. Учитывая это, в отношении Кремля надо вводить не только политические санкции, но и экономические.

Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции Евросоюза против России неизбежны. Он отметил, что поскольку экономика России зависима от ЕС, на нее стоит давить.

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В отношении России стоит вводить новые санкции

Ауштрявичюс отметил, что конкретные экономические ограничения в отношении России заставят ее граждан обдумать действия властей, из-за которых Европа вынуждена принимать такие решения.

Он отметил, что против Кремля стоит вводить не только персональные политические санкции, но и экономические.

Российская экономика очень зависима от экономических процессов со стороны ЕС,

– подчеркнул евродепутат.

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По словам Ауштрявичюса, решение США о введении санкции против России было правильным. Он отметил, что это "подарок", на который уже невозможно не обратить внимание.

"Надеюсь, что действия США подтолкнут Евросоюз к следующему пакету санкций", – подчеркнул он.

Ауштрявичюс также добавил, что Европейский Союз уже неоднократно заявлял о необходимости синхронизировать свои действия с Соединенными Штатами Америки.

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