Экономика России очень зависима от ЕС – евродепутат заговорил о новых санкциях против Кремля
Российская экономика в значительной степени зависит от процессов в Европейском Союзе. Учитывая это, в отношении Кремля надо вводить не только политические санкции, но и экономические.
Источник:24 канал
Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс заявил, что санкции Евросоюза против России неизбежны. Он отметил, что поскольку экономика России зависима от ЕС, на нее стоит давить.
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В отношении России стоит вводить новые санкции
Ауштрявичюс отметил, что конкретные экономические ограничения в отношении России заставят ее граждан обдумать действия властей, из-за которых Европа вынуждена принимать такие решения.
Он отметил, что против Кремля стоит вводить не только персональные политические санкции, но и экономические.
Российская экономика очень зависима от экономических процессов со стороны ЕС,
– подчеркнул евродепутат.
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По словам Ауштрявичюса, решение США о введении санкции против России было правильным. Он отметил, что это "подарок", на который уже невозможно не обратить внимание.
"Надеюсь, что действия США подтолкнут Евросоюз к следующему пакету санкций", – подчеркнул он.
Ауштрявичюс также добавил, что Европейский Союз уже неоднократно заявлял о необходимости синхронизировать свои действия с Соединенными Штатами Америки.
Экономика России очень зависима от Евросоюза: смотрите видео
Санкции США против России: что известно
- Администрация президента США Джозефа Байдена 15 апреля ввела санкции против России.
- Ограничения в отношении Кремля ввели из-за вмешательства страны в президентские выборы США в 2020 году.
- Кроме того, Соединенные Штаты Америки высылают 10 российских дипломатов из Вашингтона.
- Министерство иностранных дел России отреагировали на санкции США. Там вызвали американского посла на "тяжелый" разговор.
- Стоит заметить, что в НАТО и Европейском Союзе поддержали санкции против российского государства.
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