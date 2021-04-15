США 15 апреля ввели санкции против 5 физических лиц и 3 организаций, причастных к оккупации Крыма. В частности, в санкционный список попали так называемые чиновники оккупированного полуострова.

В Министерстве финансов США подчеркнули: этот шаг демонстрирует их поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

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Такие действия (сакнции – 24 канал), осуществленные в сотрудничестве с нашими союзниками, являются непоколебимым обязательством международного сообщества привлечь Россию к ответственности за попытку аннексии Крыма,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба Минфина США еще раз подчеркнула, что Крым – это Украина.

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