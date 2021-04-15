НАТО и Евросоюз поддержали санкции США против России
В НАТО и Европейском Союзе поддержали санкции против России, которые ввели Соединенные Штаты Америки. В то же время Североатлантический альянс призвал Кремль прекратить провокации на границе с Украиной.
Источник:НАТО
В Альянсе заявили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения. В частности, говорится о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии.
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В НАТО также отметили, что российское государство нарушает многочисленные международные обязательства, включая Будапештский меморандум.
В то же время Альянс призвал Россию прекратить провокации и снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму.
Союзники по НАТО поддерживают США и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизационную деятельность России,
– говорится в заявлении.
В НАТО отметили, что остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией
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Реакция Евросоюза
В Европейском Союзе также поддержали санкции США против России. Государства-члены выразили свою солидарность с Вашингтоном о влиянии вредной кибердеятельности.
В частности, говорится об операции SolarWinds, которую, по оценке США, проводила Россия.
Санкции США против России: что известно
- Соединенные Штаты Америки 15 апреля ввели новые санкции против России. Соответствующий указ уже подписал Джозеф Байден.
- Ограничения ввели из-за вмешательства Кремля в выборы США в 2020 году. Санкции являются ответом на "предполагаемые неправомерные действия" России.
- В МИД России отреагировали на решение США. Там уже вызвали американского посла на "тяжелый" разговор.
- Стоит заметить, что Джозеф Байден надеется на встречу с Владимиром Путиным несмотря на введение санкций.
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