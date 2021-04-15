В НАТО и Европейском Союзе поддержали санкции против России, которые ввели Соединенные Штаты Америки. В то же время Североатлантический альянс призвал Кремль прекратить провокации на границе с Украиной.

В Альянсе заявили, что Россия продолжает демонстрировать устойчивую модель дестабилизирующего поведения. В частности, говорится о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии.

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В НАТО также отметили, что российское государство нарушает многочисленные международные обязательства, включая Будапештский меморандум.

В то же время Альянс призвал Россию прекратить провокации и снизить напряженность на границах Украины и в оккупированном Крыму.

Союзники по НАТО поддерживают США и солидарны с ними после того, как 15 апреля они объявили о действиях в ответ на дестабилизационную деятельность России,

– говорится в заявлении.

В НАТО отметили, что остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией

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Реакция Евросоюза

В Европейском Союзе также поддержали санкции США против России. Государства-члены выразили свою солидарность с Вашингтоном о влиянии вредной кибердеятельности.

В частности, говорится об операции SolarWinds, которую, по оценке США, проводила Россия.

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